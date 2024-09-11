Uzak doğu ülkelerinin kabusu: Yagi Tayfunu! Tayland'da da ölümlere neden oldu

11 Eylül 2024 11:29 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 11:30

Uzak doğu ülkelerini, Yagi Tayfunu yerle bir etti. Vietnam'da 141 kişinin ölümüne neden olan Yagi Tayfunu, Tayland'ı da vurdu. Tayfun nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler, Çin, ve Vietnam'da taş üzerinde taş bırakmayan Yagi Tayfunu Tayland'ı da es geçmedi. Tayfunun etkili olduğu Chiang Mai şehrinde 2, Chiang Rai'de 2 kişi olmak üzere Tayland'da 4 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağışların 13-17 Eylül tarihlerinde yeniden etkili olması beklenirken risk altındaki evler için tahliye uyarısı geldi.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra yaşanan felaketle ilgili yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Chiang Mai ve Chiang Rai şehirlerinde selden etkilenen yaklaşık 9 bin aileye yardım ulaştırıldığını ve çalışmaların devam ettiğini belirtildi.

ACİL DURUM MERKEZLERİ KURULDU

Aralıksız devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle su seviyesinin dün 7 metre ölçüldüğü Chiang Rai'de arama kurtarma ve yardım çalışmaları botlar ve dronlar ile yapılıyor.

Evlerinden tahliye edilen hastaların bölgedeki hastanelere, yaşlı ve çocuklu ailelerin ise Tayland Afet Önleme Departmanı tarafından kurulan acil durum merkezine yerleştirildiği öğrenildi.

YAGİ TAYFUNU VİETNAM'DA 141 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Yagi Tayfunu'nun en çok hasar verdiği ülke olan Vietnam'da ölü sayısı artıyor. Vietnam Sel Yönetimi ve Afet Dairesi tarafından bugün yayınlanan raporda hayatını kaybedenlerin sayısının 141'e çıktığı, 764 kişinin yaralandığı ve kayıp 59 kişi için arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği bildirildi.

Felaketin en çok yıkıma neden olduğu başkent Hanoi şehrinde tüm okullar bir hafta boyunca tatil edildi.

Vietnam öncesinde Filipinler ve Güney Çin'de etkili olan tayfun, bu iki ülkede de toplam 24 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.