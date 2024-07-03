Uzay meraklılarının gözü Neptune'de! 'Cam kenarı' koltuk 4 milyon TL

03 Temmuz 2024 13:31 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 13:37

Uzay yolculuğunda cinsiyet farkı! Kadınlar erkeklere göre daha dayanıklı çıktı

Uzay yolculuğunda cinsiyet farkı! Kadınlar erkeklere göre daha dayanıklı çıktı

İlk başarılı uçuş denemesini tamamlayan Space Perspective, açık bir bar ve tuvalet içeren lüks kapsülden Dünya'nın kuşbakışı manzarasını sunuyor.

8 koltuklu araçla yapılacak seyahatlerin 2024 yılının sonunda başlayacağı bildirildi. Seyahate katılmak isteyenlerin ise ödeyeceği en düşük depozito ücreti bin dolar (32 bin 581 TL) olarak belirlendi.

Şirket kapsülle ilgili haberi ilk kez şubatta sosyal medya platformu X üzerinden açıklamış ve aracın "şimdiye kadar yapılmış herhangi bir insanlı uzay uçuşu kapsülünün en geniş iç mekanına" sahip olduğunu belirtmişti.

DÜNYA ATMOSFERİNİN 29 KİLOMETRE ÜZERİNDE DURACAK

Balonun uzayın sınırına kadar seyahat edeceği ve Dünya atmosferinin yaklaşık 29 kilometre üzerinde duracağı bildiriliyor.

Space Perspective, uzayın sınırına götürülen insan sayısı açısından yeni bir rekor kıracağını ileri sürdüğü turist gemisinde güvenliğin önemini vurguladı.

Geçen ay yaptığı son güncellemede şirket, yerçekiminin hala mevcut olduğu uzayın sınırındayken kokteyllerini yudumlayan misafirlerin kapsülde karşılaşacağı kuşbakışı manzarayı paylaşarak şu sözlere yer verdi:

"Neptune-01 uçuş denemesi sırasında Kaşiflerin Neptune Uzay Aracı'ndaki uçuşlarında göreceği manzarayı kayıt altına aldık. Uzayın siyahlığı önünde Dünya'nın görkemli güzelliğini ve atmosferin zengin, ince mavi çizgisinin kapsülün dev panoramik pencerelerinden içeri girişini görecekler. Tüm bunları basınçlı bir kapsülün rahatlığında deneyimleyecekler."

Bu video uçuşun en yüksek noktası olan 30 bin 480 metrede çekildi. Kaşifler bu yükseklikte Dünya'nın dönüştürücü bir manzarasıyla karşılaşacak ve her yönde yaklaşık 644 kilometrelik görüş mesafesi olacak.

Space Perspective şu açıklamayı yaptı:

Dünya gezegeninde veya üzerinde en erişilebilir, sürdürülebilir ve güvenli uzay aracı olarak geliştirilen Neptune Uzay Aracı, SpaceBalloon, yedek iniş sistemi ve kapsülden oluşuyor.

Kapsülün iç kısmı hem alanı hem de konforu en üst düzeye çıkarıyor ve 8 kaşifle bir kaptanı taşıyor. Neptune Uzay Aracı ticari faaliyete geçtiğinde, NASA Uzay Mekiği STS-61-A görevinden bir kişi fazla olmak üzere, uzayın sınırına en fazla insan götürme rekorunu kıracak.

Şirket ayrıca roketlerin aksine kapsüllerinin çok daha yavaş ve nazik bir şekilde dünyanın dışına çıktığını ve "NASA ve diğer saygın kuruluşların binden fazla kez" kullandığı teknolojiden faydalandığını vurguladı:

"Neptune Uzay Aracı, yenilenebilir hidrojenle saatte 19 kilometre gibi düşük bir hızla itilen SpaceBalloon'umuz tarafından nazikçe uzaya yükseltiliyor."

Şirket, rezervasyon formunda, arkadaş ve aile buluşmaları ve kurumsal toplantılar da dahil uzaya bir gezi gerektirebilecek türden etkinlikleri öneriyor.

YOLCULUK 6 SAAT SÜRECEK

Uzayın sınırına yapılacak yolculukların 6 saat süreceği bildirildi.

Space Perspective'in icra kurulu eş başkanı Jane Poynter, Space.com'a şunları söyledi:

"Bu işte kesinlikle dünyanın en iyi uzmanlarına sahibiz. Tamamen odaklanmış durumdayız. Ticari uçuşu olabildiğince verimli, tamamen güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye odaklanmış durumdayız."