Üzerine 3 metre yükseklikten ayı düştü, hayatını kaybetti

18 Aralık 2024 12:25 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 12:40

ABD'nin Virgina eyaletinde arkadaşlarıyla ava giden 58 yaşındaki Lester C. Harvey, üzerine 3 metre yükseklikten ayı düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Ağaçtaki ayının, avcılardan birinin vurması nedeniyle düştüğü anlaşıldı.

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ABD'nin Virginia​ eyaletinde arkadaşlarıyla beraber ava giden 58 yaşındaki Lester C. Harvey, üzerine ayının düşmesiyle öldü. Virginia Yaban Hayatı Kaynakları Departmanı yaşanan bu tuhaf olayı ayrıntılarıyla anlattı.

Departmanın açıklamasına göre, Harvey, avcı arkadaşlarıyla beraber bir ayının peşine düştü. Avcı grubu yaklaştı ayı​ uzaklaştı son çare olarak ise ağaca çıktı.

Grup ağaçtan uzaklaşırken bir avcı, ayıyı vurdu. Ayı, vurulmanın etkisiyle 3 metre yükseklikten ağacın altında duran Harvey'in üzerine düştü.

AYININ ALTINDA KALAN AVCI KURTARILAMADI

Harvey'in yardımına ilk koşan yanındaki arkadaşları oldu. Harvey'e ilk yardım uygulandı. Olay yerine gelen ambulans acil olarak hastaneye götürdü. Harvey, buradan bir başka hastaneye nakledildi. Fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üzerine ayı düşerek hayatını kaybeden Harvey'in 5 çocuk babası, 8 torun sahibi olduğu öğrenildi.