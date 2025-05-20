Uzman isimden İspanya’daki yeni krizi sonrası korkutan sözler! Dünya kâbusa mı sürükleniyor

İspanya'da geçtiğimiz ay 2 gün boyunca yaşanan ve hayatı felç eden elektirik kesintisinin ardından yeni bir kriz daha yaşanıyor. Ülke genelinde bu kez de telefon hatları çöktü. Yaşanan bu krizin siber saldırı olabileceği öngörülüyor. Konuyla ilgili TGRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, yaşananların endişe verici olduğunu ifade etti. İşte detaylar...

İspanya, yeni bir krizle karşı karşıya... Geçen ay geniş çaplı bir elektrik kesintisinin iki gün boyunca hayatı felç ettiği ülkede, bu kez de sabit ve mobil telefon hatlarının çöktü. Sinyalin kesildiği, acil telefon hatlarının dahi çalışmadığı öğrenildi.

Telefonica sözcüsü, ''Bazı şirketlerdeki belirli hizmetleri etkileyen ağ yükseltmeleri gerçekleştirdik. Bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. El Pais'in haberine göre, Aragon gibi bazı bölgelerde alternatif acil durum numaralarının oluşturulduğu ve bunların ulaşılabilir olacağı bildirildi.

'ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM'

Konuyla ilgili TGRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, yaşanan krizin endişe verici olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu olayın arka tarafında farklı şeyler olabilir. Çünkü elektrik kesintisi büyük bir olay. Şimdi elektrik kesintisini önce konuşuyor olmak gerekiyor. Bu elektrik kesintisi neden oldu? Bunlar neden yaşandı? Çok da net de bir şey bir açıklama yapmadılar. Ve elektrik kesintileri bir problem olursa bütün santrallerin tamamında problem olmaya başlıyor.

https://x.com/112Aragon/status/1924717334012309530?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1924717334012309530%7Ctwgr%5E6ba0fa46d5bcca01c513757ff34628cb8b842431%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tgrthaber.com%2Fdunya%2Fson-dakika-ispanyada-elektrik-krizinin-ardindan-telekomunikasyon-sebekesi-coktu-3220954

'DOMİNO ETKİSİNE NEDEN OLABİLİR'

Şimdi domino etkisiyle elektrik santrallerinin kesilmesi aslında yaşanma potansiyeli çok yüksek olan bir şey. Bunu dünya genelinde herkes yaşıyor olabilir. Ama bunun ardından doğrudan CSM operatörlerinde de böyle bir telekomünikasyon tarafında da bunun yaşanıyor olması ilk akla şunu getiriyor. Bunun arka tarafında bir siber saldırı olabilir mi? Genellikle hep şu gözle bakılır. Elektrik santralleri kapalı devre sistemleri olduğu için onlar hacklenemez diye düşünülür. Hayır, bu çok ciddi bir büyük bir yanlış. O elektrik sistemi kapalı devre olabilir ama o sistemleri arka tarafta insanlar yönetiyor ve insanlardan ciddi zafiyetler doğabilir.

'ACİL ŞEKİLDE KONTROL EDİLMELİ'

E şimdi arka tarafında bir de operatör tarafında böyle bir sıkıntı yaşanmış olması ve bütün operatörlerde şu an elektrikler varken böyle bir sorun yaşanmış olması, ilerisi için gerçekten endişe verici. Yani ben İspanya'nın yerinde olsam, şuan su arıtma tesislerimi kontrol ederdim. Çok hızlıca ve acil bir şekilde. Yine temizleme, kanalizasyon sistemleri bunları kontrol ederdim. Çünkü bunlar da otomatize edilmiş sistemler ve maalesef bir teknolojinin bu kadar yaygın kullanıldığı bir dönemde bir ülke yaşayabileceği her türlü felaketi tek başına arka arkaya yaşıyormuş gibi görünüyor."