Uzmanlar “Görmeden ölmeyin” diyor! Listede Türkiye’den iki yer de var

Şubat 22, 2026 15:54
1
Uzmanlar “Görmeden ölmeyin” diyor! Listede Türkiye’den iki yer de var

Seyataht etmek, yeni yerleri görmek pek çok kişinin tutkusu. Bunun için doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi doku da tercih sebebi oluyor. İşte profesyonel gezginler ve hayatını seyahata adamış kişiler de dünya üzerinden “Görmeden ölmeyin” başlığı altında bir liste hazırladı. Üstelik bu listede Türkiye’den de iki yer olması göğüsleri kabarttı...

2
Uzmanlar “Görmeden ölmeyin” diyor! Listede Türkiye’den iki yer de var

Dağlardan denizlere, göllerden  şelalelere, dünya üzerinde görenleri kendine hayran bırakan pek çok doğal güzellik var. Aynı zamanda yüzlerce yıllık tarihiyle insanoğlunun elinden çıkan yapılar da yıllara meydan okuyan yapısıyla her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Bu kapsamda görmeden ölünmemesi gereken yerleri bir araya getirdik...

3
Büyük set resifi

GÖRMEDEN  ÖLÜNMEMESİ GEREKEN YERLER

Büyük set resifi- Avustralya

4
Machu Picchu

Machu Picchu – Peru

5
Kuzey Işıkları

Kuzey Işıkları – Norveç

6
Petra

Petra-Ürdün

7
Tac Mahal

Tac Mahal-Hindistan

8
Giza Piramitleri

Giza Piramitleri – Mısır

9
Kolezyum

Kolezyum-İtalya

10
Bora Bora

Bora Bora – Fransız Polinezyası

11
Uluru

Uluru – Avustralya

12
Masa Dağı

Masa Dağı – Güney Afrika

13
Yosemite Ulusal Parkı

Yosemite Ulusal Parkı – ABD

14
Santorini

Santorini – Yunanistan

15
Angkor Wat

Angkor Wat – Kamboçya

16
Kilimanjaro

Kilimanjaro – Tanzanya

17
Moher Kıyısı

Moher Kıyısı – İrlanda

18
Ayasofya

Ayasofya-Türkiye

19
Göreme Ulusal Parkı

Göreme Ulusal Parkı – Türkiye

20
Çin Seddi

Çin Seddi – Çin

21
Iguazu Şelaleleri

Iguazu Şelaleleri – Arjantin / Brezilya

22
Salar de Uyuni

Salar de Uyuni – Bolivya

23
Yellowstone Ulusal Parkı

Yellowstone Ulusal Parkı – ABD

24
Everest

Everest – Himalaya Dağları

25
Sossusvlei

Sossusvlei – Namibya

26
Patagonya

Patagonya – Arjantin / Şili

27
Ischia Adası

Ischia Adası – İtalya

28
Galapagos Adaları

Galapagos Adaları- Ekvador

29
Vatikan

Vatikan-İtalya

