Uzmanlar “Görmeden ölmeyin” diyor! Listede Türkiye’den iki yer de var

Seyataht etmek, yeni yerleri görmek pek çok kişinin tutkusu. Bunun için doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi doku da tercih sebebi oluyor. İşte profesyonel gezginler ve hayatını seyahata adamış kişiler de dünya üzerinden “Görmeden ölmeyin” başlığı altında bir liste hazırladı. Üstelik bu listede Türkiye’den de iki yer olması göğüsleri kabarttı...