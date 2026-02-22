Uzmanlar “Görmeden ölmeyin” diyor! Listede Türkiye’den iki yer de var

Kategoriler
Seyataht etmek, yeni yerleri görmek pek çok kişinin tutkusu. Bunun için doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi doku da tercih sebebi oluyor. İşte profesyonel gezginler ve hayatını seyahata adamış kişiler de dünya üzerinden “Görmeden ölmeyin” başlığı altında bir liste hazırladı. Üstelik bu listede Türkiye’den de iki yer olması göğüsleri kabarttı...
Dağlardan denizlere, göllerden şelalelere, dünya üzerinde görenleri kendine hayran bırakan pek çok doğal güzellik var. Aynı zamanda yüzlerce yıllık tarihiyle insanoğlunun elinden çıkan yapılar da yıllara meydan okuyan yapısıyla her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. Bu kapsamda görmeden ölünmemesi gereken yerleri bir araya getirdik...
Büyük set resifi- Avustralya
Machu Picchu – Peru
Kuzey Işıkları – Norveç
Petra-Ürdün
Tac Mahal-Hindistan
Giza Piramitleri – Mısır
Kolezyum-İtalya
Bora Bora – Fransız Polinezyası
Uluru – Avustralya
Masa Dağı – Güney Afrika
Yosemite Ulusal Parkı – ABD
Santorini – Yunanistan
Angkor Wat – Kamboçya
Kilimanjaro – Tanzanya
Moher Kıyısı – İrlanda
Ayasofya-Türkiye
Göreme Ulusal Parkı – Türkiye
Çin Seddi – Çin
Iguazu Şelaleleri – Arjantin / Brezilya
Salar de Uyuni – Bolivya
Yellowstone Ulusal Parkı – ABD
Everest – Himalaya Dağları
Sossusvlei – Namibya
Patagonya – Arjantin / Şili
Ischia Adası – İtalya
Galapagos Adaları- Ekvador
Vatikan-İtalya