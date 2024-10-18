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Uzun boyu, jilet gibi keskin dişleriyle sahile vuran korkutucu deniz canlısı endişelendirdi! Yetkililerden açıklama geldi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
18 Ekim 2024 17:15 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 17:37
Uzun boyu, jilet gibi keskin dişleriyle sahile vuran korkutucu deniz canlısı endişelendirdi! Yetkililerden açıklama geldi

Güney Kaliforniya sahilinde kıyıya vuran bir deniz canlısı, bölge halkını tedirgin etti. Yetkililer, tuhaf görünen, kumların üzerinde bulunan canlıya dair açıklamalarda bulununca yüreklere su serpildi. 

Kaliforniya​'da sahile vuran bir deniz canlısı, halkı tedirgin edince yetkililer harekete geçti. Beyaz ve solgun görünümlü bir hayvanın sahile vurmasıyla bölgeye endişe hakim oldu. Korkutucu deniz canlısının fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldığında ise tedirginlik daha da arttı. 

Uzun boyu, jilet gibi keskin dişleriyle sahile vuran korkutucu deniz canlısı endişelendirdi! Yetkililerden açıklama geldi - 1. Resim

JİLET GİBİ KESKİN DİŞLERİ VAR

Uzun deniz canlısı, yosunlara dolanmış halde kumların üzerinde yatıyordu ve açık ağzından jilet gibi keskin dişlerinin görünüyordu. Fotoğraf sosyal medya platformlarında yayılınca binlerce kişiden yorum geldi. Balığın çok korkutucu göründüğünü söyleyen sosyal medya kullanıcıları arasından bir kişi, ''Geceleri kabus görebilirim bu balık yüzünden'' dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise uzaylı olabileceğini iddia etti. Bazıları ise bu deniz canlısını daha önce hiç görmediğini belirtti.

Uzun boyu, jilet gibi keskin dişleriyle sahile vuran korkutucu deniz canlısı endişelendirdi! Yetkililerden açıklama geldi - 2. Resim

KORKUTUCU DENİZ CANLISI MÜREN BALIĞI ÇIKTI

Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Departmanı'ndan Tim Daly, sahile vuran deniz canlısının bir müren balığı olduğunu fakat ölü olması nedeniyle solgun göründüğünü açıkladı. Daly, bu balığın Güney Kaliforniya'da yaygın bulunduğunu ve sığ sularda yaşadığını belirtti. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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Deniz Canlısı18 Ekim 2024 17:58

Vay canına neyin nesi bende bu haberi okuduğumda aklıma hiç gelmedi ki böyle bir şey olabilir

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