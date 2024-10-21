Vahşi ayı saldırısı zannettiler gerçek otopsiyle ortaya çıktı!

21 Ekim 2024 09:58 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 10:12

ABD'nin Montana eyaletinde bir çadırda bulunan 35 yaşındaki Dustin Mitchell Kjersem bir çadırda ölü bulundu. Polis, ilk olarak Kjersem'in bi ayı saldırısında öldüğünü düşünse de olayın bir cinayet olduğuna dair şüpheler arttı.

ABD'nin Montana eyaletinde bulundan Belgrade bölgesinde 35 yaşındaki Dustin Mitchell Kjersem'in bir çadırda ölü bulunduğuna dair ihbar yapıldı. Polisi arayanlar, Kjersem'in bir ayı saldırısında ölmüş olabileceğini söylediler. Polis, gerekli birimlere haber ulaştırdı.

AYI SALDIRISINA DAİR HİÇ İŞARET YOK

Montana Karayolu Devriyesi, Big Sky İtfaiye Departmanı, Custer Gallatin Ulusal Ormanı ve Montana Balık, Yaban Hayatı ve Parklar (MFWP) dahil olmak üzere çeşitli departmanlardan memurlar ve uzmanlar tarafından yapılan soruşturma başlattı. Fakat herhangi bir ayı izine hiç rastlanmadı. Ayı saldırıları konusunda uzmanlaşmış bir MFWP ajanı, böyle bir olayı işaret eden herhangi bir kanıtın olmadığını ifade etti.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Kjersem'in otopsi sonuçları çıktığında ise olayın bir cinayet olabileceği şüphesi arttı. Gallatin İlçe Şerif Ofisi sözcüsü, "Bu olay vahşi bir saldırıydı ve dedektifler ipuçlarını geliştirmek ve takip etmek için çok çalışıyorlar" dedi.

ABD'nin en düşük cinayet oranlarından biri olay Montana eyaletinde yaşanan bu olay halkı tedirgin ederken, polis herhangi bir bilgiye sahip herkesin kendilerine ulaşması için uyarıda bulundu.