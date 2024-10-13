Vampir hastalığı yüzünden hayatı kabusa döndü! Bir akşam yemeği sırasında ölebilir

13 Ekim 2024 13:41 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 15:23

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan, 2 çocuk annesi Phoenix Nightingale, bir akşam yemeği sırasında ölmekten korkuyor. Vampir hastalığı olarak bilinen porfiria rahatsızlığına sahip olan Phoenix, hayatının zorluklarını anlattı.

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ABD​'nin Minnesota​ eyaletine bağlı Minneapolis kenti yakınlarındaki Robbinsdale'da yaşayan Phoenix Nightingale'in vampir hastalığı nedeniyle hayatı kabusa döndü. 2 çocuk annesi kadın, kükürt içeren allium bitkisinden çokça yerse potansiyel olarak 'ölümcül bir kriz' geçirebilir. Bu yüzden Phoenix, sarımsaktan kaçıyor.

Phoenix eğer kükürt içeren bir yiyecek yerse 3 gün boyunca şiddetli ağrı, kabızlık, günde 30 kez kusma gibi birçok sorun yaşıyor. Hatta bağışıklık sistemi çökebilir ve vücudu şoka girerek, nefes almayı durdurabilir. Bu nedenle Phoenix her yemeğinde tedirginlik yaşıyor. Bir akşam yemeği sırasında ölmekten ise çok korkuyor.

''BENİ ÖLÜMCÜL KRİZE SOKABİLİR''

Phoenix, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sarımsakta çok fazla kükürt var ve bende kükürt alerjisi var. Genel olarak kükürtten kaçınırım. Sarımsağı yüksek miktarda veya uzun süre yemek ölümcül olabilir. Teşhis konulduğundan beri sarımsak yemedim. Sarımsaklı ekmek yiyemedim. Beni bir krize sokabilirdi. Saldırılar, vücudun çökmesine yol açacak kadar büyük bir toksik yüke ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Benim için hayati tehlike arz ediyor. İki gün boyunca 60 kez kusabilirim. Nefes almayı bırakabilirim ve bu felce neden olabilir. Yediğim farklı yiyecekler ve şeyler bana kriz geçirtebiliyor.''

''VAMPİR HASTALIĞI DOĞUMDAN DAHA ACI VERİCİ''

Phoenix, bebekliğinden beri bu semptomlarla mücadele ettiğini ancak hastalığın çok nadir görülmesi nedeniyle teşhis konulmasında zorluk çektiğini söyledi. Hayatında 480'den fazla atak geçirdiğini ve bunların "doğumdan daha acı verici" olduğunu ifade etti:

"Hastaneye gitmediğim bir atak geçirdim ve bu 40 saat sürdü. Durmadan kusuyordum, bilincimi kaybediyordum, bağırıyordum, ağlıyordum. Reçeteli ağrı kesicilerin neredeyse hiç etki etmediği korkunç bir acıydı. İki çocuğumu doğurdum ve bu doğumdan daha kötü. Çok acı verici."

AKŞAM YEMEĞİ BÜYÜK SORUN

Phoenix, dışarıda akşam yemeği yemenin sinir bozucu olduğunu çünkü yemeğinde hangi malzemelerin olacağı konusunda endişelendiğini anlattı:

"Bildiğim bir yer olmadığı sürece menüye bakıyorum ve ağlıyorum çünkü ne yiyebileceğimi bilmiyorum. Güvenli yiyeceklerle yetinmeyi tercih ediyorum. Kırmızı üzüm veya soya yiyemem, kahve içemem, hiç alkol alamam."

Teşhis konulmasının 31 yıl sürdüğünü bu yüzden hikayesini herkese anlatmak istediğini söyleyen Phoenix, vampir hastalığına karşı farkındalığı artırmanın da amaçlarından biri olduğunu dile getirdi.