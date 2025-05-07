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 | Berkay Alptekin

Vatikan tarihi seçime hazır! Yeni Papa için Konklav başladı

Vatikan'da eski Devlet Başkanı Papa Francis'in vefatının ardından, Katolik Kilisesi'nin yeni papasını belirlemek üzere bugün bir araya geldi. Papalık Seçimi (Konklav) öncesi, 133 Kardinalin oylamalarını yapacağı tarihi Sistine Şapeli bu seçim için özel olarak hazırlandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 11:36

Eski Vatikan devlet başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in vefatının ardından, Katolik Kilisesi'nin yeni liderini belirlemek üzere 130’dan fazla kardinal bugün Vatikan’da bir araya geldi.

Kardinaller, bugün öğleden sonra Sistina Şapeli’ne geçerek tarihi seçim süreci olan "konklav"ı başlatacak. Latince “cum clave” (anahtarla kilitlenmiş) ifadesinden türeyen bu süreçte, kardinaller dış dünya ile tüm iletişimlerini keserek, kapalı kapılar ardında yeni Papa’yı seçecek.

Vatikan'ın paylaştığı görsellerde, kardinallerin oturacağı sıraların konulduğu, papa seçilip seçilmediği mesajının dış dünyaya iletecek dumanın çıkacağı baca sisteminin yerleştirildiği ve ayrıca yeni papa, şapelin "Ağlama Odası" olarak bilinen özel odasında giyeceği Papalık kıyafetlerinin yerine konulduğu görüldü.

Vatikan tarihi seçime hazır! Yeni Papa için Konklav başladı

HALK BACADAN ÇIKACAK DUMANA ODAKLANDI

Oylama, yerel saatle 17.30’da başlayacak. Seçimin ilk turunun ardından Sistina Şapeli’nin bacasından çıkacak dumanla sonuç kamuoyuna duyurulacak. Bacadan siyah duman çıkması, henüz bir uzlaşma sağlanamadığını ve oylamanın ertesi gün devam edeceğini; beyaz duman çıkması ise yeni Papa’nın seçildiğini gösterecek.

252 kardinal arasında oylamaya katılma hakkına sahip 133 kardinal yer alıyor.

Bu tarihi süreç, Katolik dünyasının geleceğini şekillendirecek önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

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ETİKETLER
#katolik kilisesi
#Vatikan
#papa francis
#Konklav
#Sistina Şapeli
#Yeni Papa
#Duman Sinyalı
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