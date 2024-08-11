Vatikan UFO sırlarını saklıyor olabilir! Uzaylılarla kilise arasındaki ürkütücü bağlantı

11 Ağustos 2024 14:34 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 15:10

Deneyimli dünya dışı araştırmacı Steve Bassett, yaptığı açıklamada Katolik Kilisesi'nin UFO'lar hakkında bilgi sahibi olduğunu ve muhtemelen arşivlerinde saklı belgelenmiş kanıtlar bulunduğunu söyledi.

Hatta Katolik Kilisesi'nin dünya dışı canlıların "önemli" olduğunu düşündüğüne ve kurumun dini resimlerde onların varlığına işaret ettiğine inanıyor.

Bassett, "Katolik Kilisesi, her zaman bildiğimiz gibi, belki de yüzlerce yıl öncesine dayanan bu konunun farkındaydı. Bu varlıklar her kimse, vaftiz edilmek isterlerse (kilise) onları vaftiz etmekten mutluluk duyacaklarını söyleyecek kadar ileri gitti." ifadelerine yer verdi.

Vatikan Gizli Arşivleri

DÜNYA DIŞI YAŞAMIN CEVABI VATİKAN GİZLİ ARŞİVLERİ'NDE

Vatikan Kütüphanesi'nde ve arşivlerinde kilisenin yüzyıllar boyunca edindiği bilgiler hakkında "olağanüstü" bilgilerin saklı olduğunu söyledi.

Bassett'in yorumları David Grusch'un geçen yıl dünya dışı yaşamla ilgili tüm dünyayı şoke eden açıklamalarının ardından geldi.

Grusch, Kongre'deki bir oturumda ABD'nin tamamen sağlam ve "dünya dışı araç" parçalarına sahip olduğunu söyledi.

Ancak eski Hava Kuvvetleri istihbarat subayı yaptığı açıklamada İtalya'nın 1933 yılında Mussolini döneminde bu UFO'lardan birini ortaya çıkardığını da ileri sürdü.

Dönemin Vatikan Papası Pius XII

Dönemin Papası Pius XII'nin bunu ABD Başkanı Franklin Roosevelt'e "gizli bir kanaldan" haber verdiğini ve Roosevelt'in de dünya dışı aracı "kaptığını" iddia etti.

Bassett, Grusch'un "çarpıcı" iddialarının, hikayeyi daha önce hiç duymamış olan pek çok kişiyi "şaşırttığını" söyledi. Şu ana kadar elde edilen kanıtların "yetersiz" olduğunu ve iddiaların araştırılması gerektiğini ifade etti.

Dönemin ABD Başkanı Franklin Roosevelt

ABD DÜNYA DIŞI YAŞAMI ÇOK ÖNCEDEN BİLİYOR

ABD hükümetinin 1947'deki ünlü Roswell olayından çok önce dünya dışı yaşamdan haberdar olduğunu kanıtlayacağını söyledi.

Ancak Bassett, Paradigma Araştırma Grubu İcra Direktörü David Grusch'un iddiasının doğru olabileceğinden şüphe duymuyor. Dünya dışı uzmanlar şimdi Vatikan Gizli Arşivleri'ne erişmeye ve bilgileri ortaya çıkarmaya çalışıyorlar.

Ancak iddialarını kanıtlayabilmeleri için kilisenin en üst yönetim organı olan Kutsal Makam tarafından kendilerine erişim izni verilmesi gerekiyor.

Bassett, kilisenin eninde sonunda araştırmacılara izin vereceğini, ancak bunun muhtemelen ABD Başkanı uzaylıların varlığını resmen açıklayana kadar gerçekleşmeyeceğini söyledi.

İddia hakkında David Grusch ile röportaj yapan NewsNation muhabirlerinden biri, Vatikan'ın sessizliğinin bunun doğru olduğunu gösterebileceğini söyledi.

Muhabir, "Bu Vatikan için çok zor bir durum çünkü eğer Grusch doğruyu söylüyorsa -ki bana öyle söylendi- ABD'nin onayı olmadan Vatikan'ın bunu kabul etmesi zor bir şey."

"Bana Vatikan'ın çok etkin bir istihbarat servisine sahip olduğu ve özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında yararlı istihbarat sağlamak için CIA gibi istihbarat servisleriyle uzun süre işbirliği yaptığı söylendi." ifadelerine yer verdi.

Yazar ve din profesörü Diana Walsh Pasulka, Vatikan arşivlerinin parlayan küreler gören rahibeler gibi paranormal olaylarla ilgili raporlarla dolu olduğunu söyledi.

ARŞİV SORUMLUSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Arşivlerden sorumlu vali sekreteri Marco Grilli, Katolik Haber Servisi'ne yaptığı açıklamada Grusch'un bu bilgiyi nereden aldığını bilmediğini söyleyerek, "Bu çok gülünç" ifadesini kullandı.

David Grusch, bomba etkisine sebep olan bir duruşmada Kongre'ye yeminli ifadesinde hükümetin elinde tanımlanamayan hava fenomeni olduğundan "kesinlikle emin" olduğunu söyledi.

Dünya'ya düşen bir araçtan en az 10 uzaylı çıkarıldığını açıkça iddia etti. Grusch, kanıtları örtbas etmek için insanların "zarar gördüğünü" ve "tehdit edildiğini" bile ileri sürdü. Vatikan Kilisesi yorum talebine yanıt vermedi.