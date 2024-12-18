Veli olarak girdiği liseden tutuklanarak çıkarıldı! Öğrenciyi boğarak merdivenlerden aşağıya attı

18 Aralık 2024 16:45 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:05

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yer alan bir lisede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 43 yaşındaki Quinton Lofton isimli bir veli okulu ziyaret ettiği sırada koridorda daha önce anlaşmazlık yaşadığı 17 yaşındaki bir öğrenciyi görünce ona saldırdı. Öğrencinin boynunu sıkan Lofton ardından ise onu merdivenlerden aşağıya attı.

ABD'nin Kuzey Carolina​ eyaletinde yer alan bir lisede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 43 yaşındaki Quinton Lofton adlı bir adam veli olarak içeri girdiği liseden katil​ olarak çıktı.

Anbean kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde okulda eğitim alan çocuğu için müdürün ofisine gitmesi gerekirken okulun koridorda daha önce anlaşmazlık yaşadığı 17 yaşındaki bir öğrenciyi görünce ona saldırdı.

"OKUL DIŞINDA MEYDANA GELEN MÜNFERİT BİR OLAY"

Okulun müdürü olan Roos Renfrow, 43 yaşındaki Lofton isimli velinin ofisine gelmek yerine okul koridorunda bir kavgaya karıştığını ifade ederek, "Veli ofise gelmedi ve bunun yerine koridorda bir öğrenciye saldırdı. Saldırının nedeninin okul dışında meydana gelen münferit bir olay olduğu söylendi ve daha fazla ayrıntı verilmedi. Durumu yatıştırıp veliyi okuldan dışarı çıkarttık" sözlerine yer verdi.

RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Yerel basın olay anına ait rahatsız edici görüntülere ulaştı. Lofton'un öğrenciyi boynundan yakalayıp merdivenlerden aşağı fırlattığı görüldü. Görüntülerin devamında öğrencinin merdivenlerden düştükten sonra yavaşça ayağa kalktığı da dikkat çekti. Öğrencinin ailesi, Lofton'un okula nasıl girdiğini ve hiçbir müdahalede bulunmadan genç çocuğa nasıl saldırabildiğini sorguladı.

TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILDI

Quinton Lofton olay sonrası tutuklanarak Wilson İlçe Gözaltı Merkezine gönderildi. Ancak 7.500 dolarlık kefaletle kısa bir süre sonra serbest bırakıldı.

Nisan ayında Wilson Polis Departmanı, Lofton'u 4 adet ağır suç niteliğindeki çocuk istismarı-cinsel eylem ve ayrıca bir çocuğa karşı ikişer adet uygunsuz davranışlarda bulunma, bir çocuğa karşı yasal cinsel suç ve 2020'ye kadar uzanan davalarla bağlantılı olarak yedek ebeveyn tarafından cinsel faaliyette bulunma suçlamasıyla suçladı. Soruşturma devam ediyor