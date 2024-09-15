Venezuela kırmızı alarmda! Nicolas Maduro'ya suikast paniği

15 Eylül 2024 09:49 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 09:55

Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı suikast planladıkları ileri sürülen 3 ABD'li, 2 İspanyol ve 1 Çek vatandaşının tutuklandığı belirtildi. Öte yandan, İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğinin, tutukluların kimlikleri ile uyruklarını doğrulamak ve doğrulanırsa neyle suçlanacaklarını bilmek için Venezuela Dışişleri Bakanlığına nota gönderdi.

Venezuela​ İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Maduro​'ya suikast​ planlamak ve ülkede terörist eylemler düzenlemek için hazırlık yaptıkları ileri sürülen 3 ABD'li, 2 İspanyol ve 1 Çek vatandaşının tutuklandığını bildirdi. Diosdado Cabello, düzenlenen operasyonda, 400 adet ateşli silah ele geçirildiğini belirtirken, tutuklanan 2 İspanyol vatandaşının, İspanya Ulusal İstihbarat Teşkilatı (CNI) ile bağlantılı olduklarını ileri sürdü. İspanya hükümet kaynaklarının, ülke basınına verdikleri bilgide ise bu kişilerin CNI'ye çalıştıkları yönündeki söylemleri yalanladığı iddia edildi. Venezuela​ Devlet Başkanı Nicolas Maduro​

İSPANYA'DAN VENEZUELA​'YA NOTA

İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğinin, tutukluların kimlikleri ile uyruklarını doğrulamak ve doğrulanırsa neyle suçlandıklarını bilmek için Venezuela​ Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiği bildirildi.

Venezuela​'da 28 Temmuz'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından seçimlerin şeffaf ve güvenilir olmadığı ileri sürülerek başlayan tartışmalarda muhalif lider Edmundo Gonzalez'e destek vererek onu İspanya'nın başkenti Madrid'e getiren İspanya hükümeti, Venezuela​ ile diplomatik krizin başlamasına neden olmuştu.

İspanya Meclisi'nin aldığı Edmundo Gonzalez'in Venezuela​ Devlet Başkanı olarak tanınmasına yönelik karar ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in, Maduro​'yu "diktatör" olarak tanımlamasının ardından Venezuela​ Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Madrid Büyükelçisini istişare için geri çağırmıştı.

Venezuela​ Meclis Başkanı Jorge Rodriguez de İspanya ile "diplomatik, ekonomik, ticari tüm ilişkilerin" kesilmesini ve Venezuela​'daki İspanya Krallığı temsilcilerinin ülkeyi terk etmelerini istemişti.

Edmundo Gonzalez

MADURO​'NUN ÜÇÜNCÜ ZAFERİ

CNE'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro​, yüzde 51,20 oyla Venezuela​'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.

Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.

İspanya hükümeti de Venezuela​'daki seçimlerin kayıtları "kapsamlı ve doğrulanabilir" şekilde yayımlanıncaya kadar seçim sonuçlarını tanımayacağı açıklamış ve Avrupa Birliği'nde Venezuela​ yönetimine karşı alınacak ortak kararlara da önderlik edeceğini duyurmuştu.