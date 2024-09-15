Venezuela kırmızı alarmda! Nicolas Maduro'ya suikast paniği
Venezuela, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı suikast planladıkları ileri sürülen 3 ABD'li, 2 İspanyol ve 1 Çek vatandaşının tutuklandığı belirtildi. Öte yandan, İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğinin, tutukluların kimlikleri ile uyruklarını doğrulamak ve doğrulanırsa neyle suçlanacaklarını bilmek için Venezuela Dışişleri Bakanlığına nota gönderdi.
Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Devlet Başkanı Maduro'ya suikast planlamak ve ülkede terörist eylemler düzenlemek için hazırlık yaptıkları ileri sürülen 3 ABD'li, 2 İspanyol ve 1 Çek vatandaşının tutuklandığını bildirdi. Diosdado Cabello, düzenlenen operasyonda, 400 adet ateşli silah ele geçirildiğini belirtirken, tutuklanan 2 İspanyol vatandaşının, İspanya Ulusal İstihbarat Teşkilatı (CNI) ile bağlantılı olduklarını ileri sürdü. İspanya hükümet kaynaklarının, ülke basınına verdikleri bilgide ise bu kişilerin CNI'ye çalıştıkları yönündeki söylemleri yalanladığı iddia edildi.
İSPANYA'DAN VENEZUELA'YA NOTA
İspanya'nın Caracas Büyükelçiliğinin, tutukluların kimlikleri ile uyruklarını doğrulamak ve doğrulanırsa neyle suçlandıklarını bilmek için Venezuela Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiği bildirildi.
Venezuela'da 28 Temmuz'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından seçimlerin şeffaf ve güvenilir olmadığı ileri sürülerek başlayan tartışmalarda muhalif lider Edmundo Gonzalez'e destek vererek onu İspanya'nın başkenti Madrid'e getiren İspanya hükümeti, Venezuela ile diplomatik krizin başlamasına neden olmuştu.
İspanya Meclisi'nin aldığı Edmundo Gonzalez'in Venezuela Devlet Başkanı olarak tanınmasına yönelik karar ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in, Maduro'yu "diktatör" olarak tanımlamasının ardından Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Madrid Büyükelçisini istişare için geri çağırmıştı.
Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez de İspanya ile "diplomatik, ekonomik, ticari tüm ilişkilerin" kesilmesini ve Venezuela'daki İspanya Krallığı temsilcilerinin ülkeyi terk etmelerini istemişti.
MADURO'NUN ÜÇÜNCÜ ZAFERİ
CNE'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro, yüzde 51,20 oyla Venezuela'daki devlet başkanı seçimini üçüncü kez kazanmıştı.
Muhalefet koalisyonu adayı Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, seçim sonuçlarını reddetmişti.
İspanya hükümeti de Venezuela'daki seçimlerin kayıtları "kapsamlı ve doğrulanabilir" şekilde yayımlanıncaya kadar seçim sonuçlarını tanımayacağı açıklamış ve Avrupa Birliği'nde Venezuela yönetimine karşı alınacak ortak kararlara da önderlik edeceğini duyurmuştu.