Venezuela seçimin ardından karıştı! Sokaklar yangın yerine döndü: Ölü ve yaralılar var

30 Temmuz 2024 09:20 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:36

Venezuela'da mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro, seçim sonuçlarının ardından zaferini ilan etti, muhalefet ise sonuçların hileli olduğunu, kendilerinin kazandığını öne sürdü. Seçimin ardından ortaya çıkan kriz, sokağa taştı.

SEÇİM SONUCU İNSANLARI SOKAĞA DÖKTÜ

Venezuela'nın Yaracuy eyaletinde, seçim sonuçlarını protesto edenler, güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi. Olaylarda bir kişi hayatını kaybetti, 46 kişi gözaltına alındı.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, olaylarda 23 askerin yaralandığını bildirdi. Bazı askerlerin ateşli silahla yaralandığını belirten Lopez, "Ülkenin 2014, 2017 ve 2019 karanlığına dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Yanlış bir adım atmayın." ifadesini kullandı.

Öte yandan Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, olaylarda çok sayıda kamu malının zarar gördüğünü ve sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını kaydetti.

VENEZUELA'DA SEÇİM KARGAŞASI

Venezuela'da muhalefet lideri Maria Corina Machado, ellerindeki tutanaklara göre devlet başkanı seçimini yüzde 73 ile kendilerinin kazandığını iddia etti.

Başkent Caracas'taki parti merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Machado, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) duyurduğu seçim sonuçlarının doğru olmadığını savundu.

Machado, Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez'in seçimleri kazandığını öne sürerek, "Oyların yüzde 73,20'sini aldık ve bu sonuçlar adayımız Gonzalez'in kazandığını gösteriyor. Fark çok büyüktü ve Venezuela'nın tüm eyaletlerinde ezici fark attık." ifadesini kullandı.

Ellerindeki tutanaklara göre, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 milyon 729 bin 256 oy aldığı iddiasında bulunan Machado, kendi adayları Gonzalez'in ise 6 milyon 275 bin 182 oy aldığını savundu.