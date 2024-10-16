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Venezuela’da petrol terminalinde yangın: Çok sayıda yaralı var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ekim 2024 00:00 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 00:42

Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'daki La Salina petrol terminalinde yangın çıktı. Yangın sonrası alevler gökyüzüne kadar yükselirken, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Latin Amerika ülkesi Venezuela​'da dehşet dolu anlar yaşandı. Petrol terminalinde çıkan yangında çok sayıda kişi yaralandı.

GÖKYÜZÜNDE ALEV TOPU OLUŞTU

Zulia eyaletinde yer alan Maracaibo Gölü kıyısındaki Cabimas kentinin batısında bulunan devlete bağlı petrol şirketi PDVSA'ya ait La Salina petrol terminalinde yangın çıktı. Yangın sonrası gökyüzünde adeta alev topu oluştu.

Venezuela’da petrol terminalinde yangın: Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

HAM PETROL TANKI ALEV ALDI

Yangının, tesisteki ham petrol depolama tankında çıktığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için seferber oldu.

18 KİŞİ YARALANDI

Çıkan yangında 18 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilen yangın çevredeki vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayşe16 Ekim 2024 00:04

Allah aşkına böyle işler ne zaman bitecek ya hep bir sorun var sanki acaba bu ülkedeki insanlar nasıl yaşayacaklar

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