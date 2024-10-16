Venezuela’da petrol terminalinde yangın: Çok sayıda yaralı var

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

16 Ekim 2024 00:00 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 00:42

Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'daki La Salina petrol terminalinde yangın çıktı. Yangın sonrası alevler gökyüzüne kadar yükselirken, çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

Latin Amerika ülkesi Venezuela​'da dehşet dolu anlar yaşandı. Petrol terminalinde çıkan yangında çok sayıda kişi yaralandı. GÖKYÜZÜNDE ALEV TOPU OLUŞTU Zulia eyaletinde yer alan Maracaibo Gölü kıyısındaki Cabimas kentinin batısında bulunan devlete bağlı petrol şirketi PDVSA'ya ait La Salina petrol terminalinde yangın çıktı. Yangın sonrası gökyüzünde adeta alev topu oluştu. HAM PETROL TANKI ALEV ALDI Yangının, tesisteki ham petrol depolama tankında çıktığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için seferber oldu. 18 KİŞİ YARALANDI Çıkan yangında 18 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilen yangın çevredeki vatandaşlarda büyük paniğe neden oldu. İlgili Haberler Timsah ülkesinde umarsız davranışlar uzuvları riske atıyor! Mükemmel fotoğrafın sonu ölüm olabilir Aynı şirket aynı panik! Türkiye'ye de acil iniş yapan Hindistan uçağında yeniden bomba alarmı