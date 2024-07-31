Venezuela'da seçim şiddeti: Ölenlerin sayısı arttı

31 Temmuz 2024 07:44 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 07:50

Venezuela seçimin ardından karıştı! Sokaklar yangın yerine döndü: Ölü ve yaralılar var

Venezuela seçimin ardından karıştı! Sokaklar yangın yerine döndü: Ölü ve yaralılar var

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Elvis Amoroso, devlet başkanı seçimini mevcut Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kazandığını bildirsinin ardından ülkede kaos meydana geldi. Başkent Caracas'ta bir araya gelen muhalefet destekçileri seçim sonucuna karşı protesto düzenledi. Gösteri sırasında protestocular, çeşitli objeleri ateşe verirken, polisle çatışma yaşandı.

CAN KAYBI 11 OLDU

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başta başkent Caracas olmak üzere birçok eyalette, göstericilerin polisle çatışması sonucu can kaybı arttı. Çıkan olaylarda, son 2 günde 11 kişi yaşamını yitirirken, gözaltına alınanların sayısı da 749'a çıktı.

Protestolarda ölenlerin 5'inin Caracas'ta, 2'sinin Zulia'da, 2'sinin Yaracuy'da, birer kişinin de Aragua ve Tachira'da olduğu belirtildi.

Protestoların artması ve kamu mallarına zarar verilmesi üzerine Caracas'ın meydan, cadde ve otoyollarına binlerce asker ile polis sevk edildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerinin ülke genelinde aldığı "kararlı" önlemler sayesinde şiddet olaylarının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ifade edildi.

VENEZUELA'DAKİ SEÇİMLER

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatışıyor.