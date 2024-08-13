Venezuela'da 'şimdiye kadar görülmemiş şiddet!' Seçim sonrası çok sayıda kişi öldü

13 Ağustos 2024 08:52 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 09:06

Venezuela'da tartışmalı seçim sonuçlarının ardından ülke karıştı. Nicolas Maduro yeniden zaferini ilan etti. Seçime hile karıştırdığını söyleyenler soluğu sokakta aldı. Günlerce süren protestolarda ölenler ve yaralananlar oldu.

Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, 2'si asker 25 kişinin öldüğünü duyurdu. Saab, şiddet olaylarında gözaltına alınanların uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılarının tespit edildiğini ve soruşturmaların sürdüğünü aktardı.

Saab, suç gruplarının ölümden sorumlu olduğunu söyleyerek, "29 ve 30 Temmuz tarihleri arasında, 2'si asker 25 kişi hayatını kaybetti. Yürüttüğümüz soruşturmalar neticesinde 'komanditolar' isimli suç gruplarının bu ölümlerden sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Elimizde telefon görüşmelerinin ve çok sayıda videonun kayıtları var" ifadelerini kullandı.

''ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLMEMİŞ ŞİDDET''

Gözaltına alınanların yargı sürecinin devam ettiğini aktaran Saab, "Venezuela, şimdiye kadar hiç görmediği bir şiddetle sınanıyor. Renkli bir devrim dayatmaya çalıştılar. ABD tarafından finanse edilen Ukrayna'daki durumu hatırlayalım, işte aynısını burada uygulamak istiyorlar ve meşru şekilde seçilen hükümeti devirmek için çağrıda bulunuyorlar" diye konuştu.

Saab, ülke genelindeki şiddet eylemlerinde 21 ilkokul, 34 lise, 2 üniversite, 11 metro durağı, 28 otobüs, 12 polis aracı, 15 motosiklet, 10 polis karakolu ve 27 anıta saldırı yapıldığını kaydetti.

VENEZUELA'DA TARTIŞMALI SEÇİM

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti.

Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.