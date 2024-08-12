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Venezuela'da tüp patladı bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Ağustos 2024 22:18 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 22:27
Venezuela&#039;da tüp patladı bina çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Venezuela'da tüp patlaması sonucu 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Şiddetli patlamanın meydana geldiği 3 katlı bina çöktü. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela tüp patlamasıyla sarsıldı. Venezuela basınında çıkan haberlere göre, Miranda eyaletine bağlı Sucre kasabasındaki Union de Petare Mahallesi'nde bir binada bilinmeyen nedenle mutfak tüpü patladı.

EN AZ 7 ÖLÜ!

Patlamada, 2'si bebek 7 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin enkazdan çıkardığı yaralılara sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı.

BİNA ÇÖKTÜ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şiddetli patlamanın meydana geldiği 3 katlı binanın çöktüğü görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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