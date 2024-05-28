Venezuelalı modelin fotoğraf sevdası canına mal oldu

28 May 2024 09:27 - Güncelleme : 28 May 2024 09:34

Meksika'da yaşanan korkunç olayda; 30 yaşındaki Venezuelalı model Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, raylarda fotoğraf çekimi yapmak istedi. Kıyafetleri hızlı trene takılan kadın, feci şekilde hayatını kaybetti. Otopsi yapılmak üzere raylardan alınan modelin cenazesi ailesine teslim edildi.

"TRENE ÇOK YAKLAŞTI VE..."

Jalisco Eyaleti savcısı Joaquín Méndez Ruiz feci olayın ardından yaptığı açıklamada, "Kurban fotoğraf çekimine katılıyordu ve trene çok yaklaştı. Tren, kıyafetlerini kendine çekti ve bu da ölümüne neden oldu. Her şey bir kazayı işaret ediyor" ifadelerini kullandı.