Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor: Yüzlerce ölü ve yaralı var

13 Eylül 2024 17:22 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:23

Vietnam’ı vuran Yagi Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağış ve toprak kaymaları sonucu bilanço ağırlaşıyor. Arama çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.

Süper tayfun Yagi yıkarak yoluna devam ediyor! Çin'den sonra yeni durağı Vietnam oldu

Süper tayfun Yagi yıkarak yoluna devam ediyor! Çin'den sonra yeni durağı Vietnam oldu

Süper tayfun Yagi Çin'i yıktı geçti: Ölü ve yaralılar var

Süper tayfun Yagi Çin'i yıktı geçti: Ölü ve yaralılar var

Güney Asya ülkelerinde etkili olan Yagi Tayfunu, Vietnam'da bilançoyu ağırlaştırıyor. Hükümete bağlı afet yönetim kurumundan yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve toprak kaymalarına neden olan tayfun sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 254'e yükseldiği, 820'den fazla kişinin yaralandığı, 82 kişinin ise kayıp olduğu ifade edildi.

Arama çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada ise yüz binlerce çocuğun temiz su, sanitasyon ve sağlık hizmetlerine erişemediği bildirildi.

Yaklaşık 2 milyon çocuğun okulların hasar görmesi, elektrik ve su kesintilerinden etkilenmesi nedeniyle eğitim, psikososyal destek ve okul beslenme programlarına erişiminin olmadığı aktarıldı.

MYANMAR'DA YAGİ'NİN ETKİSİ ALTINDA

Tayfun nedeniyle Tayland'da en az 33, Myanmar'da ise 19 kişi hayatını kaybetti. Meteoroloji uzmanları, şiddetli yağışların bölgede ay sonuna kadar etkili olacağı uyarısında bulundu.