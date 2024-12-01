Viking mezarında ortaya çıkan 150 yıllık şişe! İçindeki gizemli mesaj tüyler ürpertti

01 Aralık 2024 10:14 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 10:25

Norveç'te bir arkeolog 150 yıl öncesine ait Viking kazı alanındaki bir mezarda şişe buldu. Yapılan incelemede şişenin bir mesaj içerdiği ve 150 yıllık olduğu belirtildi. Dikkatlice açılan şişeden çıkan gizli mesaj arkeologların tüylerini ürpertti.

Norveç​'te yer alan bir Viking mezarının içine yerleştirilmiş şişe keşfedildi. Şişenin yapılan incelemeler sonucu ilk olarak 1874 yılında başka bir arkeolog tarafından mezara gömüldüğü ortaya çıktı.

Norveçli tarihçi Jacob Bresden, Anders Lorange bu ürkütücü keşfi yapan kişilerdi. Şişe, dünyanın bilinen en büyük Viking gemisiyle birlikte gömülmüş olan Kral Audbjorn'un mezarının içinde keşfedildi.

Norveç'teki bir Viking merkezi olan Sagastad tarafından paylaşılan görüntülerde Bergen Üniversitesi çalışanlarının şişeyi gün yüzüne çıkardığı görülüyor.

Sosyal medya platformu Instagram'a yüklenen bir dizi videoda, arkeologların şişeyi dikkatlice açarak içindekileri nasıl çıkardıklarını gösteriyor.

ARKEOLOG, MESLEKTAŞINA MESAJ BIRAKMIŞ

Newsweek'e konuşan tarihçi Bresden şunları söyledi:

"Son 100 yıldır Norveç'te bir Viking mezarı açmamıştık. Bu mezarı açmış olmaları bile oldukça muhteşem. Bunu yapmalarının ana nedeni, bu mezar​ höyüğünün ilk olarak 1874 yılında bu mesajı bırakan arkeolog tarafından kazılmış olması.

Şimdi Norveç Kültürel Miras Bakanlığı bu mezarı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday göstermek istiyor. Bu, o zamanlar yapılandan daha ayrıntılı kazılar gerektiriyor."

Norveç'teki Bergen Üniversitesi çalışanları şişeyi ve diğer içerikleri kazı alanından dikkatlice çıkararak Lorange'ın geride bıraktığı mektubu ortaya çıkardı.

MEKTUP TERCÜME EDİLDİ

Norveççe'den tercüme edilen mektupta şunlar yazıyor:

"Bu höyük Anno Domino 1874 yılında kazılmıştır. Anders Lorange, Antiqvarius Norvegiæ. Höyük, ölen insanların üzerine inşa edilmiştir.

Silahları ve süslemeleriyle birlikte gemilerinde yakıldılar. Skjold (kalkan) çıkıntılarından 26'sı kılıç 2'si balta ve çok sayıda okun yanı sıra birçok eski testere vardı. Buluntu Bergens Müzesi'ne teslim edildi."

ONLARCA İSKELETİ TEK BİR YERDE BULDULAR

Bu ürkütücü keşif, Danimarka'da yaklaşık 50 iskeletin bulunduğu, son derece bozulmamış bir Viking mezarlığının keşfedilmesinin ardından geldi.

Unutulmuş mezarlık, Funen adasında yeraltından elektrik kabloları döşeme hazırlıkları sırasında ortaya çıkarıldı.

Odense Müzesi'nden arkeologlar son 6 aydır düzinelerce insan kalıntısının yanı sıra nadir eserleri de özenle ortaya çıkarmak için çalışıyorlardı.

Ancak kazıda bulunan arkeolog Michael Borre Lundø'ya göre bu keşfi "gerçekten sıra dışı" kılan şey, "bu kadar çok iyi korunmuş iskeletin" tek bir yerde bulunması.