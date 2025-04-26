Virginia Giuffre intihar etti! Epstein ve Prens Andrew’u tecavüzle suçlamıştı

Cinsel istismar ve insan ticareti mağduru olduğunu açıklayan Virginia Giuffre, ABD’li finansçı Jeffrey Epstein ile İngiltere Kralı III. Charles’ın kardeşi Prens Andrew’ü suçladığı olayların ardından, Avustralya’daki evinde intihar etti. Haberi Giuffre'nin ailesi duyurdu. Aile açıklamasında “Büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz ki Virginia, dün gece Batı Avustralya’daki çiftliğinde hayatına son verdi. Ömrü boyunca cinsel istismar ve insan ticaretinin mağduru olmuştu” ifadelerine yer verdi.
Virginia Giuffre, 2021 yılının Ağustos ayında Prens Andrew hakkında, kendisi 17 yaşındayken cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı. O dönem, Epstein’in kurduğu cinsel sömürü ağına dahil olmuştu. York Dükü olan Prens Andrew, Epstein’in ağıyla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetmişti. Epstein ise 2019’da, çocukların insan ticaretine maruz bırakıldığı suçlamalarla yargılanmayı beklerken cezaevinde intihar etmişti.
Sıkça Sorulan Sorular
JEFFREY EPSTEIN OLAYI NEDİR?
Reşit olmayan kız çocuklarını fuhuş ağına sürüklemekle suçlanan ve 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein davasında yeni belgeler kamuoyuyla paylaşıldı.
2019 yılında New York’taki Manhattan Metropolitan Hapishanesi’nde ölü bulunan Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyordu. Ölümü “intihar” olarak kayıtlara geçse de, ailesi ve kamuoyunun bir bölümü olayın arkasında karanlık ilişkiler olduğuna inanıyor.
Epstein’ın uzun yıllardır birlikte çalıştığı isimlerden biri olan Ghislaine Maxwell ise, reşit olmayan kızların fuhşa zorlandığı ağı organize ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.
Yılın başında açıklanan mahkeme dosyalarıyla birlikte Epstein dosyası yeniden gündeme geldi. Yargıcın kararıyla dört bölüm halinde yayımlanan ve 4 bin 500’den fazla belgeden oluşan içerikler, Epstein’ın birçok tanınmış isimle olan bağlantılarını da gün yüzüne çıkardı.
Belgelerde adı geçenler arasında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield gibi isimler yer alıyor. Clinton ve Trump’ın isimleri belgelerde geçmesine rağmen, iki eski başkana yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmedi.