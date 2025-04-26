Virginia Giuffre intihar etti! Epstein ve Prens Andrew’u tecavüzle suçlamıştı

Cinsel istismar ve insan ticareti mağduru olduğunu açıklayan Virginia Giuffre, ABD’li finansçı Jeffrey Epstein ile İngiltere Kralı III. Charles’ın kardeşi Prens Andrew’ü suçladığı olayların ardından, Avustralya’daki evinde intihar etti. Haberi Giuffre'nin ailesi duyurdu. Aile açıklamasında “Büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz ki Virginia, dün gece Batı Avustralya’daki çiftliğinde hayatına son verdi. Ömrü boyunca cinsel istismar ve insan ticaretinin mağduru olmuştu” ifadelerine yer verdi.

2021 YILINA DAMGA VURAN İDDİALAR

Virginia Giuffre, 2021 yılının Ağustos ayında Prens Andrew hakkında, kendisi 17 yaşındayken cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açmıştı. O dönem, Epstein’in kurduğu cinsel sömürü ağına dahil olmuştu. York Dükü olan Prens Andrew, Epstein’in ağıyla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddetmişti. Epstein ise 2019’da, çocukların insan ticaretine maruz bırakıldığı suçlamalarla yargılanmayı beklerken cezaevinde intihar etmişti.