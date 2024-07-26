Virüs taşıyan kaplan sivrisineği hayatını mahvetti! Vücudunu yaralar sardı

26 Temmuz 2024 17:13 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 17:19

Ölü olarak kayıtlara geçti, yaşadığını kanıtlamak için saldırı düzenledi!

Ölü olarak kayıtlara geçti, yaşadığını kanıtlamak için saldırı düzenledi!

Karayipler'de tatil yapan 37 yaşındaki Amy Wells, yunuslarla yüzdüğü bir günün ardından vücudunda kızarıklarla uyandı. Bu kızarıklıklar, kısa sürede tüm vücuduna yayıldı. Hastaneye başvuran Wells, antibiyotiklerle tedavi edildi fakat zaten kullandığı bir ilaçla yeni antibiyotik reaksiyona girince her şey daha da kötü bir hale geldi.

Amy'nin vücudundaki tüm deri kabardı, bacaklarının alt kısmında yara izleri oluştu. Yeryüzünde cehennemi yaşadığını söyleyen Amy, başına gelenleri şöyle anlattı:

"Vücudumun tamamı su topladı, gözlerim ve dudaklarım bile. Çok acı vericiydi. İnsanlar bana yangında kalıp kalmadığımı soruyorlardı.''

''VÜCUDUM YANIYORMUŞ GİBİ HİSSETTİM''

Dil engeli yüzünden de diş enfeksiyonu için antibiyotik kullandığını söyleyemeyen Amy, eve dönmek için uçağa bindiğinde vücudunu yanıyormuş gibi hissetti ve bacakları normal halinin iki katı kadar şişti.

İngiltere'ye dönmesinin ardından hastaneye yeniden giden Amy, "Bir şeylerin yolunda gitmediğini biliyordum. İçimden dışıma doğru yanıyormuş gibi hissediyordum" dedi.

DANG HUMMASI VE ZİKA VİRÜSÜ TAŞIYAN KAPLAN SİVRİSİNEĞİ

Acil serviste 56 saat boyunca beklemek zorunda kaldığını belirten Amy, doktorların bacaklarında delici yaralar olduğunu fark ettiklerini, bu yaraların sivrisinek ısırığı olduğunu söylediklerini aktardı.

Dang humması ve Zika virüsü taşıyan kaplan sivrisinekler tarafından ısırıldığı düşünülen Amy'nin su toplamaları patladıktan sonra derisi soyuldu, bacaklarına yapışan deri açık yaralara neden oldu ve taburcu edildikten sonra bu yaralar yeşil renge döndü.

SAÇLARI DA DÖKÜLDÜ

İşinden 10 hafta uzak kalmak zorunda kalan Amy'nin saçları da dökülmeye başlayınca korkusu daha da arttı. Uzmanlar, bunun yaşadığı şoktan kaynaklanmış olabileceğini söylediler.