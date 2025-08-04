Vize başvurularında istenen teminat dudak uçuklatacak! Turistlerden de 15 bin dolar istenecek

ABD, iş ve turistik vize başvurularında şartları zorlayacak bir kurala hazırlanıyor. Vize süresini ihlal ettiği öne sürülen ülkelere yönelik ekonomik bir bariyer olacağı öngörülen uygulama tartışmaları beraberinde getiriyor.

ABD VİZESİ İÇİN TEMİNAT BEDELİ İSTENECEK

Henüz hangi ülkelerde uygulanacağı net olarak açıklanmayan uygulamaya göre Amerikan iş ve turist vizesi için başvuru yapan kişilerden 15 bin dolara kadar "teminat" istenecek.

15 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Salı günü yayımlanması beklenen yasal düzenlemeyle bakanlık, iş ve turist vizelerine başvuru yapan ve spesifik olarak bazı ülkelerden başvuru sahiplerini hedef alan uygulamayla bu kişilerden 5, 10 veya 15 bin dolara kadar "teminat" yatırmalarını isteyecek.

Söz konusu düzenlemede, "... bakanlık tarafından vize süresini aşma oranlarının yüksek olduğu belirlenen ülkelerin vatandaşları, tarama ve inceleme bilgilerinin yetersiz olduğu düşünülen veya yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkelerin vatandaşları pilot programa tabi tutulabilir." ifadesi kullanıldı.

ABD'YE GİRİŞ SÜRECİ ZORLAŞACAK

Uygulamanın, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerin gerekli mali yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığını görmek amacıyla yapıldığı ve bu yolla bazı başvuru sahiplerinin ABD'ye giriş süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Uygulamanın hangi ülkelerden yapılan başvuruları nasıl etkileyeceği yarın açıklanacak düzenlemede kamuoyuyla paylaşılacak.