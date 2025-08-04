Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Vize başvurularında istenen teminat dudak uçuklatacak! Turistlerden de 15 bin dolar istenecek

ABD vize başvuruları için teminat ücretlerini artırmaya hazırlanıyor. Hem turistleri hem de iş insanlarını kapsayacak bu uygulamayla ABD vizesi başvuru şartları daha da zorlayacak. İşte istenen bedeller...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Vize başvurularında istenen teminat dudak uçuklatacak! Turistlerden de 15 bin dolar istenecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 19:54
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 19:58

ABD, iş ve turistik vize başvurularında şartları zorlayacak bir kurala hazırlanıyor. Vize süresini ihlal ettiği öne sürülen ülkelere yönelik ekonomik bir bariyer olacağı öngörülen uygulama tartışmaları beraberinde getiriyor.

Vize başvurularında istenen teminat dudak uçuklatacak! Turistlerden de 15 bin dolar istenecek

ABD VİZESİ İÇİN TEMİNAT BEDELİ İSTENECEK

Henüz hangi ülkelerde uygulanacağı net olarak açıklanmayan uygulamaya göre Amerikan iş ve turist vizesi için başvuru yapan kişilerden 15 bin dolara kadar "teminat" istenecek.

Vize başvurularında istenen teminat dudak uçuklatacak! Turistlerden de 15 bin dolar istenecek

15 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Salı günü yayımlanması beklenen yasal düzenlemeyle bakanlık, iş ve turist vizelerine başvuru yapan ve spesifik olarak bazı ülkelerden başvuru sahiplerini hedef alan uygulamayla bu kişilerden 5, 10 veya 15 bin dolara kadar "teminat" yatırmalarını isteyecek.

Söz konusu düzenlemede, "... bakanlık tarafından vize süresini aşma oranlarının yüksek olduğu belirlenen ülkelerin vatandaşları, tarama ve inceleme bilgilerinin yetersiz olduğu düşünülen veya yatırım yoluyla vatandaşlık sunan ülkelerin vatandaşları pilot programa tabi tutulabilir." ifadesi kullanıldı.

Vize başvurularında istenen teminat dudak uçuklatacak! Turistlerden de 15 bin dolar istenecek

ABD'YE GİRİŞ SÜRECİ ZORLAŞACAK

Uygulamanın, ABD'ye giriş yapmak isteyen kişilerin gerekli mali yükümlülükleri karşılayıp karşılamadığını görmek amacıyla yapıldığı ve bu yolla bazı başvuru sahiplerinin ABD'ye giriş süreçlerinin daha kontrollü yürütülmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Uygulamanın hangi ülkelerden yapılan başvuruları nasıl etkileyeceği yarın açıklanacak düzenlemede kamuoyuyla paylaşılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkler buraya akın etti! Ev alana pasaport: Schengen bölgesi dahil, vizesiz 150 ülke
Bakan Uraloğlu duyurdu: Seyahat süresi 36 dakikaya düşecek: Temeli yarın atılıyor
ETİKETLER
#Abd Vizesi
#Vize Teminatı
#Ekonomi Bariyeri
#Vizeler
#Vize Süresi İhlalleri
#Abd Giriş İzleme
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.