Vladimir Putin Kuzey Kore'ye gidiyor

17 Haziran 2024 15:10 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 15:11

Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkiler kurulan temaslarla birlikte daha da güçleniyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un geçtiğimiz yıl Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den iadeiziyaret hamlesi geldi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in yarın Kuzey Kore'ye gideceği ve ziyaretin Çarşamba gününe kadar süreceği belirtildi.

"SON DERECE ENDER BİR GEZİ OLACAK"

Açıklamada, ziyaretin Moskova'nın nükleer silahlara sahip bir devletle gelişen ortaklığının altını çizen son derece ender bir gezi olacağı belirtildi.

KİM JONH-UN DAVET ETTİ

Açıklamada ayrıca, “Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un daveti üzerine Vladimir Putin dostane bir devlet ziyareti gerçekleştirecek” ifadeleri kullanıldı.