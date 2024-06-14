Putin'den ateşkes mesajı! "Rusya'sız çözüm imkansız" deyip müzakere şartlarını açıkladı

14 Haziran 2024 13:43 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 14:14

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve bakanlığın üst düzey yöneticilerinin de katıldığı bir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

BARIŞ MÜZAKERELERİ İÇİN ŞARTLARINI SIRALADI

Ukrayna ile devam eden savaşın sona ermesi için 4 bölgeyi işaret eden Putin, müzakere şartlarını açıkladı. Rus lider, Ukrayna’nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO’ya katılma isteğinden vazgeçmesi durumunda müzakerelere başlayabileceklerini dile getirdi.

"RUSYA'SIZ ÇÖZÜM İMKANSIZ"

İtalya’da düzenlenecek G7 zirvesinin ardından 16-17 Haziran’da İsviçre’nin Bürgenstock kasabasındaki lüks bir otelde yapılması planlanan “Ukrayna Barış Konferansı”na Rusya'nın davet edilmemesiyle ilgili de konuşan Putin, "Rusya olmadan, bizimle açık ve sorumlu bir diyalog kurmadan, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız" dedi.

İLERLEYEN SÜREÇTE DAVET GELEBİLİR

İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd, basına verdiği bir röportajda, konferansa Rusya’nın davet edilmeyeceğini açıklamıştı. İlk tur görüşmelerinde bir mesafenin kaydedilmesi durumunda, ilerleyen süreçte Rusya’nın da bir delegasyonla konferansa katılmasının seçenekler arasında olduğu belirtilmişti.