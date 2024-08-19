Vücudunun bir parçasını kaybeden hastane skandallara imza attı! ABD'de bir garip olay

19 Ağustos 2024 12:52 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 13:09

ABD'nin Georgia eyaletinde beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan adamın kafasındaki basıncı azaltmak için kafatasından bir parça çıkarıldı. İki ay sonra tekrar hastaneye gelen adama, kafatasından çıkarılan parçanın kayıp olduğu söylendi.

Hastane personelinin adamın tıbbi dosyasına bırakılan notta, ''Kemik kapaklarının saklandığı dondurucuyu inceledik ve hasta kimliğinin bulunduğu bir kemik kapağı bulamadık. Eksik veya eksik hasta kimliğine sahip birkaç kemik kapağı vardı, ancak bunlardan hangisinin hastaya ait olduğundan emin olamadık.'' yazıyordu.

SENTETİK PARÇAYI 641 BİN TL'YE YAPTILAR

Kafatasında bir delik olan hastaya, hastane yeni bir sentetik kafatası parçası üretmeyi teklif etti fakat 19 bin dolar yani 641 bin TL masraf çıkardı. Hastaya sentetik parça takıldığında ise enfeksiyon baş gösterdi ve ek bir ameliyat daha gerekti. Bu süreçte hastanın ödeyeceği fatura 146.800 dolara ulaştı. Hastane, masraflar konusunda herhangi bir indirim de sunmadı.

''VÜCUDUNUN BİR PARÇASINI KAYBETMENİN KORKUNÇLUĞU''

Hasta, hastaneye dava açtı ve avukatı durumu şu sözlerle ifade etti:

"Müvekkillerim, kendilerine ve sigorta şirketlerine hastanenin ihmalkarlığıyla ilgili masrafların fatura edilmesinden açıkça rahatsızlar. Ancak, hastanenin vücudunun bir parçasını kaybetmesinin korkunçluğuna ve sonrasında bu konuda umursamaz bir tavır takınmasına odaklandıklarını anlayabileceğinizden eminim."

Şimdilerde hasta ve eşi, hastanenin kendilerine tıbbi faturalar ve manevi zararlar için tazminat ödemesini talep ediyor.