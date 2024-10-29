Washington Post krizi büyüyor! Jeff Bezos ilk kez konuştu

29 Ekim 2024 14:35 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 14:35

Washington Post’un sahibi Jeff Bezos, ABD başkanlık seçimlerinde tarafsız kalma kararı sonrası ilk kez açıklamalarda bulundu. Washington Post’un bu kararı sonrası eleştiriler gelmiş, Donald Trump'ı memnun etme çabası olarak yorumlanmıştı.

Washington Post’un sahibi Jeff Bezos​, gazetenin başkanlık seçimlerinde tarafsız kalma kararı ardından başlayan krizle ilgili ilk kez açıklama yaptı. Bezos, bu kararı eleştirenlere yönelik bir makale kaleme alarak “Başkanlık destekleri, bir seçimde dengeleri değiştirmez, Pennsylvania'daki kararsız seçmenler, ‘Ben A Gazetesi’nin desteğiyle oy kullanacağım’ demeyecek” ifadelerini kullandı.

KORKAKÇA BİR KARAR

Geçtiğimiz hafta, Washington Post’un bu kararı sonrası üç editör kurulu üyesi istifa etti ve binlerce okuyucu da aboneliklerini iptal etti. Gazetenin bazı ünlü çalışanları, bu durum karşısında tepkilerini dile getirdi. Eski baş editör Marty Baron, bu kararı “korkakça” olarak nitelendirerek, eski başkan Donald Trump’ı memnun etme çabası olarak değerlendirdi.

Bezos, daha önce hazırlanan destek metinlerinin, kendisinin müdahalesiyle iptal edildiğini söyledi. “Keşke bu değişikliği daha erken yapsaydık” diyen Bezos, bu durumu yetersiz planlama olarak tanımladı.

“ÇIKAR İLİŞKİSİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Geçtiğimiz Cuma, Post’un yayıncısı Will Lewis, destek vermeyeceklerini açıkladıktan sonra Trump​, Bezos’un kurduğu uzay şirketi Blue Origin’in yöneticileriyle bir araya geldi. Bezos, bu görüşmeden haberdar olmadığını ve kararın tamamen gazetenin içinde alındığını vurguladı. “Hiçbir şekilde bir çıkar ilişkisi söz konusu değil” diyerek iddiaları reddetti.

Bezos, Trump ile Blue Origin CEO’su Dave Limp arasındaki toplantının kendisiyle ilgili spekülasyonların sebebi olduğunu kabul etti. “Ben toplantıdan önce bu durumdan haberdar değildim” dedi. Ayrıca, Amazon ve Blue Origin üzerindeki işleri nedeniyle Washington Post’un durumunun karmaşık hale geldiğini ifade etti. Ancak, bu durumun siyasi avantajlar sağlamayacağını düşündüğünü belirtti. “Benim milyarlarım, tehditlere karşı bir kalkan” dedi.

Efsanevi muhabirler Carl Bernstein ve Bob Woodward gibi isimler de kararı eleştirerek bunun korkunç bir hata olduğunu savundu.

“TRUMP TEHDİDİ KARŞISINDA SESSİZ KALMAK İSTEMİYORUM”

2024 Pulitzer Ödülü sahibi David Hoffman, “Trump’ın ülke için oluşturduğu tehdit karşısında sessiz kalmak istemiyorum” diyerek, editörlük kurulundan istifa etti. “Bir otokrasiyle karşı karşıyayız, bu sessizliği kaldıramam” diye ekledi.

Eski editör Baron da, “Eğer felsefeleri okuyucuların büyük meseleler hakkında kendi kararlarını vermesi ise, o zaman hiçbir köşe yazısı yayınlamasınlar” dedi. Ancak Baron, yalnızca bu seçim öncesi destek vermeme kararının alındığını belirtti.