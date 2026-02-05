Washington Post’ta büyük küçülme iddiası

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’ta, çalışanların yaklaşık üçte birini kapsayabileceği öne sürülen kapsamlı bir işten çıkarma süreci konuşuluyor.
ABD merkezli Washington Post’ta ciddi bir küçülmeye gidildiği iddiası gündemi hareketlendirdi. The New York Times’a konuşan kaynaklara göre gazete yönetimi, çalışanların yaklaşık yüzde 30’unu etkileyebilecek bir işten çıkarma sürecini başlattı.
Aynı kaynaklar, bu sürecin sadece belirli birimlerle sınırlı kalmayabileceğini, aksine gazetenin birçok departmanında hissedileceğini öne sürüyor. Yani tablo, iddia edildiği kadarıyla, oldukça geniş kapsamlı.
Kulis bilgilerine göre işten çıkarmaların spor servisiyle sınırlı kalması beklenmiyor. Yerel ve uluslararası haber birimlerinin de bu süreçten ciddi şekilde etkilenebileceği ifade ediliyor. Yetkililer, toplamda çalışanların yaklaşık yüzde 30’unun bu dalgadan etkilenebileceğini dile getiriyor.
Bu iddialar, son dönemde ABD medyasında artan mali baskı ve okur kaybı tartışmalarını da yeniden gündeme taşımış durumda.
Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray’in çalışanlarla yapılan toplantıda dikkat çekici ifadeler kullandığı aktarılıyor. İddiaya göre Murray, şirketin ciddi mali kayıplar yaşadığını ve mevcut yapının okuyucuların ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını vurguladı.