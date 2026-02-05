Menü Kapat
Washington Post’ta büyük küçülme iddiası

Şubat 05, 2026 11:26
1
Washington Post’ta büyük küçülme iddiası

ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post’ta, çalışanların yaklaşık üçte birini kapsayabileceği öne sürülen kapsamlı bir işten çıkarma süreci konuşuluyor.

2
Washington Post’ta büyük küçülme iddiası

ABD merkezli Washington Post’ta ciddi bir küçülmeye gidildiği iddiası gündemi hareketlendirdi. The New York Times’a konuşan kaynaklara göre gazete yönetimi, çalışanların yaklaşık yüzde 30’unu etkileyebilecek bir işten çıkarma sürecini başlattı.

3
Washington Post’ta büyük küçülme iddiası

Aynı kaynaklar, bu sürecin sadece belirli birimlerle sınırlı kalmayabileceğini, aksine gazetenin birçok departmanında hissedileceğini öne sürüyor. Yani tablo, iddia edildiği kadarıyla, oldukça geniş kapsamlı.

4
Washington Post’ta büyük küçülme iddiası

HANGİ BİRİMLER ETKİLENECEK?

Kulis bilgilerine göre işten çıkarmaların spor servisiyle sınırlı kalması beklenmiyor. Yerel ve uluslararası haber birimlerinin de bu süreçten ciddi şekilde etkilenebileceği ifade ediliyor. Yetkililer, toplamda çalışanların yaklaşık yüzde 30’unun bu dalgadan etkilenebileceğini dile getiriyor.

5
Washington Post’ta büyük küçülme iddiası

Bu iddialar, son dönemde ABD medyasında artan mali baskı ve okur kaybı tartışmalarını da yeniden gündeme taşımış durumda.

6
Washington Post’ta büyük küçülme iddiası

YÖNETİMDEN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray’in çalışanlarla yapılan toplantıda dikkat çekici ifadeler kullandığı aktarılıyor. İddiaya göre Murray, şirketin ciddi mali kayıplar yaşadığını ve mevcut yapının okuyucuların ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını vurguladı.

