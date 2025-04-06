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 | Yusuf Özgür Bülbül

Washington'da Filistin protestosu: Mahmoud Khalil ve Rümeysa Öztürk'ü serbest bırakın

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de Filistin'e destek vermek amacıyla on binden fazla kişi Beyaz Saray çevresinde toplandı. Protestocular, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin politikalarını eleştirdi. Protestocular, Mahmoud Khalil ve Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasını talep etti…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2025
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
06.04.2025
saat ikonu 00:09

ABD'nin başkenti Washington D.C'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 10 binden fazla kişi, Beyaz Saray çevresinde ABD Başkan Donald Trump'ın Filistin politikasına tepki gösterdi. Günler öncesinden sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla organize edilen gösteride binlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve üzerinde "İsrail'e silah ambargosu uygulansın", "Göçmenler yalnız değildir" yazılı pankartlar taşıdı. Sık sık atılan sloganlarda, özellikle Trump'ın göçmen karşıtı politikaları ve İsrail'e verilen askeri destek protesto edildi.

Washington'da Filistin protestosu: Mahmoud Khalil ve Rümeysa Öztürk'ü serbest bırakın

“SERBEST BIRAKIN”

Gösterinin dikkat çeken başlıklarından biri de, son dönemde öğrencilere yönelik artan baskılar oldu. Göstericiler, gözaltında tutulan ve statüleri iptal edilerek sınır dışı edilmek istenen öğrenciler Mahmoud Khalil ve Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasını talep etti. Binlerce kişi, Trump yönetimini göçmen öğrenciler üzerindeki baskıyı sonlandırmaya çağırdı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Protesto nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, gösteri alanında yoğun güvenlik çemberi oluşturdu. Beyaz Saray ve çevresindeki bazı resmi etkinliklerin, protesto nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Başkente gidemeyen göstericiler, New York başta olmak üzere ABD'nin birçok eyaletinde eş zamanlı Filistin'e destek gösterileri düzenledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

MAHMOUD KHALİL KİMDİR?
Mahmoud Khalil, 2024 Columbia Üniversitesi Filistin yanlısı kampüs işgalleri sırasında Columbia Üniversitesi Uluslararası ve Kamu İşleri Okulu'nda (SIPA) lisansüstü öğrencisiydi. Yeşil kart programı kapsamında ABD'de daimi ikamet iznine sahip bir Cezayir vatandaşıdır.
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