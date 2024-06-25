WikiLeaks davasında flaş gelişme! Julian Assange pes etti ve özgür kaldı 

25 Haziran 2024 06:50 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 07:24

WikiLeaks, 52 yaşındaki Assange'ın savunma anlaşmasını açıkladıktan sonra "Julian Assange'ın özgür olduğunu" ve Pazartesi günü İngiltere'den ve 5 yıldır tutulduğu Londra yakınındaki maksimum güvenlikli hapishaneden ayrıldığını söyledi.

WikiLeaks'e göre 52 yaşındaki Avustralyalı araştımacı, pazartesi sabahı Belmars hapishanesinden ayrıldı ve öğleden sonra Stansted Havaalanında serbest bırakıldı ve burada bir uçağa binerek İngiltere'den ayrıldı.

AVUSTRALYA YOLU GÖZÜKTÜ

Daha önce, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Amerikan yargısıyla, ABD'nin askeri ve diplomatik faaliyetleriyle ilgili gizli belgelerin yasa dışı olarak edinilmesi ve ifşa edilmesine karşı suç duyurusunu öngören bir anlaşmaya vardığı biliniyordu. Britanya'nın hapishaneden serbest bırakılması ve Washington'la uzun süredir devam eden anlaşmazlığın sona ermesi.

Julian Assange'ın "Odyssey" kitabının son bölümünün Çarşamba günü Pasifik Okyanusu'ndaki Saipan'daki bir mahkemede yayınlanması bekleniyor. Bu mahkeme, Kuzey Mariana Adaları Topluluğu'ndaki ABD ile siyasi birlik içinde olan üç adadan biri. Kendisine verilen ceza, İngiltere'deki tutukluluk süresinden mahsup edilecek ve Julian Assange, memleketi Avustralya'ya dönmek üzere serbest bırakılacak.