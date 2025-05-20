Wikileaks'ın kurucusu Assange'dan medeniyetine Gazze dersi! Tişörtü çok şey anlattı

Bir dönemin olay ismi Wikileaks'ın kurucusu Julian Assange, 78. Cannes Film Festivali'ne, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 4 bin 986 çocuğun isminin yer aldığı tişörtle katıldı.

Assange'a Destek Komitesinin X hesabından yapılan açıklamada, Assange'ın kendisiyle ilgili hazırlanan "The Six Billion Dollar Man" (6 Milyar Dolarlık Adam) başlıklı belgeselin gösterimi için Fransa'daki Cannes Film Festivali'ne katıldığı belirtildi.

Assange, festivale, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürdüğü 5 yaşından küçük 4 bin 986 çocuğun adının yer aldığı bir tişörtü giyerek katıldı. Tişörtün arkasında ise "İsrail'i durdurun" yazısı dikkat çekti. Fransa'nın güneyinde düzenlenen 78. Cannes Film Festivali, 24 Mayıs'a kadar sürecek.

Assange, geçen yıl ABD casusluk yasasını ihlal ettiğini itiraf etmesini içeren bir anlaşma ile serbest bırakılmış, İngiltere’de süren 14 yıllık hukuki süreci sona erdirdikten sonra memleketi Avustralya’ya dönmüştü.