'Yabancı ajan' tasarısı hem sokakları hem meclisi karıştırdı: Vekiller yine birbirlerine girdi

14 May 2024 15:43 - Güncelleme : 14 May 2024 15:57

Yanan bavuldan ceset çıktı! Katil her şeyi itiraf etti

Yanan bavuldan ceset çıktı! Katil her şeyi itiraf etti

Gürcistan'ı karıştıran 'yabancı ajan' yasa tasarısı meclisteki son oturumda onaylandığı sırada milletvekilleri birbirlerine girdi. Fonlarının yüzde 20'sinden fazlasının yurt dışından alan kuruluşların yabancı etki ajanı olarak kaydedilmesini zorunlu kılan tasarı nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon süreci çıkmaza girebilir ve tepkiler daha da artabilir.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, 'yabancı ajan' tasarısının parlamentodan geçmesi durumunda veto edeceğini açıkladı. Fakat parlamentoda iktidar partisi çoğunlukta.

Tasarı parlamentoda son kez değerlendirilirken muhalifler sokağa döküldü. Parlamento binasının önünce yüzlerce gösterici toplandı. Parlamentoda ise milletvekilleri arasında arbede çıktı. O anlar kameraya kaydedildi.

AB TASARIYI DESTEKLEMİYOR

Öte yandan ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa, söz konusu tasarının geri çekilmesini talep ederken tasarının hazırlanmasında hiçbir rolü olmadığını belirten Rusya, yaşanan krizin Gürcistan'ın iç meselesi olduğunu ve dış güçlerin Gürcistan'ı karıştırmaya çalıştıklarını ifade etti.