Yagi Tayfunu Vietnam'ın altını üstüne getirdi: Araçlar üzerindeyken bir köprü böyle yıkıldı

09 Eylül 2024 15:43 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 15:55

Asya'nın altını üstüne getiren Yagi Tayfunu 375 metrelik Phong Chau köprüsünü, üzerinde araçlar varken yıktı. Olayda 3 kişinin yaralandığı, 13 kişinin ise kayıplara karıştığı belirtildi.

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Uzak doğu ülkelerinde de taş üzerinde taş bırakmayan Yagi Tayfunu nedeniyle Vietnam'da bir köprü yıkıldı. Vietnam Başbakan Yardımcısı Ho Duc Phoc, tayfun nedeniyle Kızıl Nehir üzerindeki köprünün çöktüğü sırada köprüden geçen 10 araç ve 2 scooterın nehre düştüğünü açıkladı.

Olayda can kaybı olup olmadığının henüz bilinmediğini söyleyen Ho Duc Phoc, 3 kişinin yaralandığını, 13 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

KÖPRÜNÜN BİR KISMI AYAKTA

Başbakan Yardımcısı açıklamasında 375 metrelik köprünün bir kısmının hala ayakta olduğunu bildirerek en kısa sürede bir duba köprü inşa edilmesi talimatını verildiğini aktardı.

YAGİ TAYFUNU 59 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Vietnam’da cumartesi günü karaya çıkan Yagi Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 59’ yükseldi. Ülkede büyük hasara yol açan tayfunda 240’dan fazla kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında bir yaşındaki bir çocuk ile yenidoğan bebeğin olduğu öğrenilirken 1.5 milyon kişiye halen elektrik verilemiyor.

Vietnam'daki kıyı kasabalarından yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilirken, başkent Hanoi’de dahil ülkenin kuzeyindeki 12 eyalette okullar geçici olarak kapatıldı.