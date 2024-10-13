Yağış ve seller hastalığın yayılmasını tetikledi! Dünyayı tedirgin eden salgın, adım adım yayılıyor

13 Ekim 2024 10:08 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 10:09

Kuzey Afrika ülkesi Sudan'ın Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkedeki toplam kolera vakası açıklandı. Vakaların sayısının 23 bin 736'ya ulaştığı bildirilirken, kolera salgınından ölenlerin sayısının 672'ye çıktığı ifade edildi.

Sudan​ Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera​ vakası sayısının 23 bin 736'ya ulaştığı belirtildi. Açıklamada, kolera salgınında ölenlerin sayısının 672'ye çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, kolera vakası artış hızında yavaşlama olduğunu ancak dang humması​ vaka sayısında ise artış görüldüğünü bildirdi. Ülkede dang humması vaka sayısının 2 bin 75'e yükseldiği ve virüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

SALGIN​ HASTALIK İLAN EDİLMİŞTİ

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açmıştı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın hastalık ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ise 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.