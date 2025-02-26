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 | Berkay Alptekin

Yağmurda çöp konteynerine sığındı! Ölümden çığlıkları kurtardı

İngiltere'nin Bristol kentinde bir evsiz, yağmurdan kaçınmak için sığındığı çöp konteynerinde ölümden döndü. Çöp kamyonuna düşen adam şans eseri kurtuldu.

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Yağmurda çöp konteynerine sığındı! Ölümden çığlıkları kurtardı
KAYNAK:
The Sun
|
GİRİŞ:
26.02.2025
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
26.02.2025
saat ikonu 13:28

İngiltere'nin Bristol kentinde yaşayan evsiz bir adam, yağmurdan kaçınmak için sığındığı çöp konteynerinin çöp kamyonuna boşaltılmasıyla ölümden kıl payı kurtuldu. Olay yerinde bulunan görgü tanıkları, adamın şans eseri çığlıklarının duyulmasıyla kurtulduğunu belirtti.

İngiliz basınında yer alan habere göre sanayi bölgesine yakın bir arazide sokakta yaşayan evsiz adam, sabah saat 06:00'da çöp kamyonu, konteyneri boşaltmaya gelmeden önce yağan şiddetli yağmurdan kaçınmak için büyük bir çöp konteynerine girdi.
Sabah bölgeye gelen çöpçüler, konteyneri kamyonun arkasına boşalttı. Kısa bir süre içinde gelen boğuk çığlıkları duyan çöpçüler hemen 999'u (İngiltere acil yardım hattı) aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hidrolik araçlar ve uzatılabilir merdiven kullanarak adamı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

"GERÇEKTEN ÇOK ŞANSLI"

Olay anına tanıklık eden bir iskele işçisi, yaşananları, "Adamın kamyonun içine düştüğünü fark etmeyen çöpçüler, çığlıkları duyunca hemen yardım çağırmış. Gerçekten çok şanslı, eğer duymasalardı ezilerek ölebilirdi. Olay yerine iki ambulans ve iki itfaiye aracı geldi." ifadeleriyle anlattı.

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999 numarası İngiltere'nin resmi acil durum numarasıdır, ancak Avrupa Birliği acil durum numarası olan 112'ye de çağrı kabul edilmektedir. Tüm aramalar 999 operatörleri tarafından cevaplanır ve her zaman ücretsizdir.
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