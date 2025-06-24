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 | Banu İriç

Yahudiler rotayı Kıbrıs'a çevirdi Rumları 'vadedilmiş toprak' korkusu sardı: 'İşgal ediliyoruz'

İsrail - İran çatışmaları sonrası Yahudilerin Kıbrıs adasına hareketliliği başladı. Bu süreçte Yahudilerin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden toprak almayı hızlandırması Rumların da dikkatini çekmeye başladı. Yahudilerin "vadedilmiş toprak" mitine dikkat çeken Rum basını ülkelerindeki bu hareketlenmeyle ilgili analiz yayımladı.

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Yahudiler rotayı Kıbrıs'a çevirdi Rumları 'vadedilmiş toprak' korkusu sardı: 'İşgal ediliyoruz'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 22:10
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 22:10

İsraillilerin Güney Kıbrıs'ta toprak yatırımını artırması Rum basının aklına dini metinlerdeki "arzımevut" yani "vadedilmiş topraklar" mitini getirdi. Politis gazetesi bu hareketliliğe dikkat çekerek "Başka bir vadedilmiş toprak gibi. Yahudiler neden Kıbrıs'tan arazi alıyor?" başlığını attı.

Yahudiler rotayı Kıbrıs'a çevirdi Rumları 'vadedilmiş toprak' korkusu sardı: 'İşgal ediliyoruz'

YAHUDİLER NEDEN KIBRIS'TAN ARAZİ ALIYOR

Özellikle İsrail-İran çatışmalarıyla Yahudiler rotayı GKRY'ye çevirdi. Son dönemde 15 bine varan göç hareketliliği Rumları da rahatsız etmeye başladı. Politis'in internet sitesinde yer alan haberde

"Başka bir vadedilmiş toprak gibi. Yahudiler neden Kıbrıs'tan arazi alıyor?" denerek İsraillilerin GKRY'yi arka bahçesine çevirdiği ifade edildi. Ayrıca Yahudi Chabad Örgütü'nün bölgedeki ağırlığı da hatırlatıldı.

YAHUDİLER NEREDEYSE ŞEHİR KURDU

Yahudilerin gelmesiyle çoğunluklarıyla adeta bir şehir kurdukları belirtildi. Güney Kıbrıs'ta Chabad Örgütü'ne ait 6 ev, bir sinagog, bir anaokulu, bir Mikve (dini ritüel banyosu), bir Kaşrut (Yahudiler için 'Helal' sertifikasyon kuruluşu), bir mezarlık ve yaz programları için aktivite alanı bulunduğu detayları hatırlatıldı.

"İSRAİL BİZİ İŞGAL EDİYOR"

Güney Kıbrıs'ta ana muhalefet görevini üstlenen aşırı solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Başkanı (Genel Sekreter) Stefanos Stefanu, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada, İsraillilerin GKRY'de kontrolsüz şekilde topraklar satın aldığına işaret ederek, "Ülkemiz elden gidiyor. İsrail bizi işgal ediyor." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, "Büyük tehlike yolda. Ülkemiz elden gidiyor" uyarısında bulunan Stefanu, İsraillilerin kritik ve ulusal güvenliği tehdit eden yerlerden de mülkler aldığına değinerek, şunları söyledi:

"İsrail vatandaşlarının, siyonist okulları ve sinagoglar kurarak kapalı alanlar (gettolar) yaratma olgusunun gelişimini görüyoruz. İsraillilerin Kıbrıs'ta önemli ekonomik birimleri ve geniş toprak alanlarını, organize ve kapsamlı bir şekilde satın aldıklarına tanık oluyoruz."

AKEL'in kongre nedeniyle sosyal medya paylaşımlarında da "Yeni İsrail", "İsrail'in yeni işgal ettiği ülke" ifadeleri öne çıktı.

ETİKETLER
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#Akel
#Dünya
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