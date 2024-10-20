Yahya Sinvar'ın ardından İsrail'in peşinde olduğu 3 Hamas lideri! Hepsinin başına ödül koydu

20 Ekim 2024 11:35 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 11:46

Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından İsrail'in peşinde olduğu 3 isim açığa çıktı. Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar, 'Hayalet' lakaplı İzzeddin Haddad ve Muhammed Şabane. İsrail, bu 3 ismin başına ödül koydu.

Gazze​'de Yahya Sinvar​'ın 'tesadüfi' bir şekilde öldürülmesinin ardından İsrail, 3 Hamas​ liderine göz dikti. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonundan bu yana İsrail bir dizi Hamas lideriyle hesabını kapatmayı başardı. Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın da Gazze'de öldürülmesinin ardından İsrail'in listesinden bir kişi daha silindi. İsrail'in listesinde ise Hamas'ın önde gelen 3 ismi kaldı.

HAYALET LAKAPLI İZZEDDİH HADDAD

Ebu Suheyb ya da Hayalet olarak İzzeddin Haddad, İsrail'in hedeflerinden biri. Hamas'ın Gazze Tugayı komutanı ve hareketin askeri kanadının kıdemli bir savaşçısı olan Haddad, şimdiye kadar birçok suikast girişiminden kurtuldu. Haddad'ın altında 6 tabur asker bulunuyor. İsrail, savaş sırasında hükümetin çalışma aygıtının çökmesinin ardından Haddad’ın Gazze şehri ve Kuzey Gazze bölgesinin yönetiminden sorumlu olduğunu açıkladı ve başına 75 bin dolar ödül koydu.

Gazeteye göre Haddad, 6 Ekim günü Hamas liderlerini gizlice topladı. Liderlere ilk hedefin çok sayıda İsrail askerini yakalamak, çevredeki yerleşim yerlerinin ele geçirilmesi ve kontrol altına alınması olduğunu bildirdi. O anların canlı yayınlanması için Haddad'ın emir verdiği de belirtildi.

MUHAMMED ŞABANE

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı Refah Tugayı'nın komutanı Muhammed Şabane de İsrail'in hedefindeki isimlerden. Şabane, 7 Ekim'deki sürpriz saldırıyı yöneten seçkin bir birlik de dahil olmak üzere dört taburu komutasında tutuyor.

Şabane'nin de şimdiye kadar birçok suikast girişiminden kurtulduğu biliniyor. Savaş sırasında ise 3 oğlunu kaybetti. İsrail, Şabane'nin başına 100 bin dolar ödül koydu.

YAHYA SİNVAR'IN KARDEŞİ MUHAMMED SİNVAR

Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar da hareketin başına geçecek önemli adaylardan biri olarak İsrail'in hedefinde. İsrail, Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in yerine Muhammed Sinvar'ın geçtiğini düşünüyor. İsrail ordusu Sinvar'ın başına ise 300 bin dolar ödül veriyor.