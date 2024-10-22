Yahya Sinvar’ın ardından yeni lider merak ediliyordu! Hamas’ın nasıl yönetileceği belli oldu

22 Ekim 2024 02:58 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 03:57

İsrail tarafından katledilen Yahya Sinvar'ın ardından Hamas'ın nasıl yönetileceği ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Sinvar'ın yerine yeni bir lider atanmayacağı belirtildi. Hamas'ın mart ayında yapılması planlanan seçimlere kadar Katar'ın başkenti Doha merkezli bir idari komite tarafından yönetileceği iddia edildi.

Hamas’ın son Siyasi Büro Şefi Yahya Sinvar’ın İsrail tarafından öldürülmesinin yankıları sürerken, örgütün geleceğine dair kritik bir gelişme yaşandı. Hamas kaynaklarından edinilen bilgilere göre, grubun Yahya Sinvar'ın yerine yeni bir lider atamayacağı, bunun yerine mart ayında yapılması planlanan seçimlere kadar Katar’ın başkenti Doha merkezli bir idari komite tarafından yönetileceği iddia edildi.

Eski Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da suikaste uğramasının ardından kurulan komitenin geçici olarak grubun liderliğini devralacağı belirtildi.

KOMİTENİN STRATEJİK KARARLAR ALMA YETKİSİ VAR

Görevi “savaş ile istisnai koşullar sırasında ve gelecekte grubun planlarını yönetmek" ve "stratejik kararlar almak" olan komitenin, Gazze Temsilcisi Halil el-Hayya, Batı Şeria Temsilcisi Zaher Caberin, Yurtdışındaki Filistinliler Temsilcisi Halid Meşal, Şura Danışma Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan siyasi büro sekreterinden oluştuğu öğrenildi. Komitenin tüm üyelerinin Katar'da olduğu kaydedilirken, ismi kamuoyuna açıklanmamak üzere temsili bir lider belirleme ancak Hamas’ı idari komite aracılığıyla yönetme seçeneğinin de masada olduğu ifade edildi.

İSRAİL SİNVAR'I TESADÜFEN ÖLDÜRDÜ

Bir yılı aşkın süredir ABD'nin desteğiyle aranan Sinvar'ı bulabilmek için istihbarat ağının yanı sıra teknolojik gözetleme cihazları dahil her yöntemi deneyen İsrail ordusunun Hamas liderini planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürdüğü ortaya çıktı. Gazze'nin en güneyinde yer alan Refah'ta bir İsrail işgal devriyesiyle tesadüfen karşılaşan Yahya Sinvar, çatışmaya girdi. Bir eve giren Hamas liderinin yeri insansız hava aracıyla tespit edildi, bu Sinvar'a ait son görüntü olarak kayıtlara geçti. Ev tank ateşiyle vuruldu, işgal askerleri çatışma bölgesine yeniden döndüğünde cesetlerden birinin Hamas liderine benzediğini fark etti.