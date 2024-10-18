Yahya Sinwar'ın öldürülmesinin ardından Hizbullah harekete geçti: İsrail'e karşı yeni aşama

18 Ekim 2024 09:55 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:40

İsrail'in Lübnan Hizbullah'ı ile şiddetli çatışmaları devam ederken gerginliğin son bulmayacağına dair yeni bir işaret geldi. Hizbullah, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldürülmesinin ardından İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçileceğini bildirdi.

Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ölümü bir 'son' değil! İsrail'in stratejik çıkmazı sürüyor

Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ölümü bir 'son' değil! İsrail'in stratejik çıkmazı sürüyor

İsrail'in Gazze​'ye yönelik saldırıları 1 yılı aşkın süredir devam ederken 23 Eylül'de de başlayan Lübnan'a yönelik saldırılarla Orta Doğu yangın yerine döndü. Hamas​ lideri Yahya Sinwar​'ın öldürülmesi ise dünya basınına ''Ya tamam ya devam'' gibi yansısa da her iki taraf da savaşın son bulmayacağını açıkladı. Sinwar'ın öldürülmesinin ardından Hizbullah​ da yeni bir aşamaya geçileceğini bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "Liderliğin direktifleri doğrultusunda düşman İsrail ile çatışmada tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçilecek. Önümüzdeki günlerde bunun yansımaları olacak." ifadeleri kullanıldı.

HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E DARBE ÜZERİNE DARBE

İsrail'in Lübnan'a yönelik kara saldırılarının başlamasından bu yana 55 askerinin öldürüldüğü, 500'den fazlasının yaralandığı belirtilen açıklamada, 20 Merkava tankı, 4 askeri buldozer ve bir zırhlı personel taşıyıcının imha edilmesinin yanı sıra Hermes 450 tipi 2 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü vurgulandı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

HİZBULLAH VE İSRAİL ARASINDAKİ SON DURUM

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 412 kişi öldü, 11 bin 267 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 461 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.