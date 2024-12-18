Yaklaşık 2 ayda en az 143 kişiyi öldüren hastalık tespit edildi! Gizem ortadan kalktı

18 Aralık 2024 16:41 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:08

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde en az 143 kişinin ölümüne neden olan gizemli hastalığın ne olduğu anlaşıldı. Uzmanlar, sivrisineklerden bulaştığını tespit ettikleri hastalık hakkında bilgi verdi.

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde gizemli bir hastalık kasım ayından bu yana en az 143 kişiyi öldürdü, 592 kişide tespit edildi. ülkenin güneybatısında bulunan Kwango eyaletinde yayılmaya başlayan hastalık ne olduğu sonunda çözüldü. Uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda hastalığın sivrisineklerden bulaştığı anlaşıldı. Bakanlık 'Gizemli hastalık X'in aslında bir sıtma türü olduğunu keşfettiler.

GİZEM ORTADAN KALKTI

Bakanlık, ''Gizem ortadan kalktı'' diyerek hastalın solunum yolu hastalığı şeklinde şiddetli bir sıtma olduğunu belirtti. Hastalığın sivrisineklerden bulaştığı, ateş, baş ağrısı, öksürük, burun akıntısı, vücut ağrısı gibi belirtileri olduğu açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün görevlendirdiği uzmanlar, Reuters'a yaptıkları açıklamalarında, gerekli ilaçların dağıtıldığını bildirdi.

SITMA YÜZÜNDEN EN ÇOK ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Öte yandan ölümlerin çoğunun 14 yaş altı çocuklarda görüldüğü belirtildi. Sıtmanın dünya genelinde her yıl yaklaşık 600 bin kişinin ölümüne neden olduğu, bu ölümlerin yüzde 12'sinin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde gerçekleştiği açıklandı. Bu istatistik de ülkenin önde gelen ölüm nedeninin sıtma olduğunu gösteriyor.