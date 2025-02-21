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 | Berkay Alptekin

Yaklaşık 65 milyon TL'lik saat soygunu! Mağaza müdürü hayatını kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra’da bir mücevher mağazasına yapılan soygunda toplam 1.4 milyon sterlin (yaklaşık 65 milyon TL) değerinde 70’ten fazla lüks saat çalındı. Olaydan kısa bir süre sonra mağaza müdürü hayatını kaybetti.

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Yaklaşık 65 milyon TL'lik saat soygunu! Mağaza müdürü hayatını kaybetti
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 14:02

İngiltere'nin başkenti Londra’daki Woolwich Crown Mahkemesi, 25 Mayıs 2023'te Londra'nın Richmond semtindeki 247 Kettles mücevher mağazasına yapılan soygunun planlanmasında 37 yaşındaki Mannix Pedro’nun kilit bir rol oynadığını tespit etti.

1.4 milyon sterlin (yaklaşık 65 milyon TL) değerindeki 70'ten fazla lüks saatin çalındığı olayın ardından mağaza müdürü Oliver White’ın psikolojik olarak kötü etkilendiği ve ertesi gün hayatını kaybettiği bildirildi.

HİÇBİR SAAT GERİ ALINAMADI

Mahkemede, soygunda çalınan saatlerin hiçbirinin geri alınamadığı ve mağazanın 3 yıl önce benzer bir hırsızlığa uğramasına rağmen saatlerin sigortalı olmadığı belirtildi. White’ın olay sebebiyle büyük bir üzüntü duyduğu ve yaşadığı stresin üzerinde ağır bir etki bıraktığı ifade edildi.

Mahkemeye sunulan belgeler arasında White’ın soygundan sonra polise verdiği ifade de yer aldı. Mağaza müdürünün olay sırasında fiziksel olarak da zarar gördüğü tespit edildi.

23 SAATLİK MÜZAKERE SONRASI SUÇLU BULUNDU

Pedro’nun soygun sırasında mağazaya girmediği ancak kaçış planı da dahil olmak üzere soygunu organize ettiği belirtildi. Jüri, 23 saat süren müzakerelerin ardından Pedro’yu 10’a karşı 1 oyla suçlu buldu.

Soyguna karışan diğer sanık, 30 yaşındaki Junior Kunu’nun yargı süreci ise hala devam ediyor. Mahkeme kararının ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.

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