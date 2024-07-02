Yalnız ölüm salgını yayılıyor, cesetler aylarca bulunamıyor! Kodokuşi vakalarının önü alınamıyor

02 Temmuz 2024 09:06 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 09:38

Japonya'da her geçen gün düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfusu bir de 'yalnız ölüm salgını' bekliyor. Ulusal Polis Teşkilatı, bu yılın ilk 3 ayında ölen kişi sayısının yaklaşık 22 bin olduğunu, bu kişilerin yüzde 80'inin en az 65 yaşında olduğunu açıkladı. Bakım alamadan evde, yalnız bir şekilde öldüğü, cesedinin ise günler sonra bulunduğu bu olaylar Japonya'da 'kodokuşi' olarak adlandırılıyor.

YAŞLILAR TOPLUMDAN SOYUTLANIYOR

İngiliz basınından Guardian, yalnız ölümlerin genellikle yaşlıların toplumdan soyutlanması nedeniyle gerçekleştiğini yazdı. Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırma Enstitüsü'ne göre, yalnız yaşayan 65 yaş üstü kişilerin sayısı 2020'de 7,38 milyondu. Bu sayının 2050'ye kadar neredeyse 11 milyona yükselmesi bekleniyor.

KODOKUŞİ VAKALARI ARTIYOR

Ölümün ardından cesedin günler sonra bulunduğu vakalar yani Kodokuşi, Japonya'nın en çok Chiba vilayetindeki Matsudo şehrinde bulunan Tokiwadaira bölgesinde yaşanıyor. Burada yaşayanların neredeyse yüzde 54'ü 64 yaş üstü kişiler, 7 bin kişiden bini ise yalnız başına yaşıyor.

''YALNIZ ÖLMEKTEN ENDİŞELENİYORUM''

Burada yaşayan 87 yaşındaki Yoko Kohama, 8 yıl önce eşini kaybettiğini, o zamandan beri yalnız yaşadığını, 18 yıldır baktığı köpeğini ise geçtiğimiz yıl kaybettiğini söyledi. Tek başına yaşarken zorluk çektiğini söyleyen Kohama, yalnız ölmekten endişelendiğini şu sözlerle ifade etti:

''Çok iyi durumda değilim. Emekli maaşım çok değil, sağlık sorunlarım var. Buraya taşındığımızda arkadaş edineceğimi düşünmüştüm ama öyle olmadı. Yalnız ölmekten endişelenmediğimi söylesem yalan olur. Ama ne zaman ve nasıl öleceğimiz üzerinde hiçbir kontrolümüz yok. Bu Tanrı'ya kalmış bir şey.''

CESETLER BAZEN AYLARCA BULUNAMIYOR

Kodokuşi vakalarının artışının ardından Tokiwadaira sakinleri, yalnız ölümleri engellemek için harekete geçti. Bazı gönüllüler artık bölgede devriye gezerek, tehlikeli bir durum olup olmadığını kontrol ediyorlar.

Tehlikeli durumlar arasında ise şunlar var; Çamaşırların uzun süre balkonda bırakılması, kapılarda mektup veya gazetelerin birikmesi ya da ev ışıklarının gece boyunca açık bırakılması...

Gönüllülerin başındaki Aiko Oshima, yalnız ölümleri engelleyemeseler de en azından cesetlerin bazen aylarca bulunamamasının önüne geçtiklerini belirtti.

Oshima, "Eskiden burası çok canlı bir yerdi ama artık herkes yaşlanıyor" dedi.

JAPONYA'DA NÜFUS HER GEÇEN GÜN DAHA DA YAŞLANIYOR

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın nisanda yayımladığı verilere göre, ülkenin nüfusu son 13 yıldır düşüşte. Ekim 2023 itibarıyla Japonya'nın toplam nüfusu 124 milyon 352 bine geriledi.

65 yaş üstü nüfus 36 milyon 227 bine, 75 yaş üstü nüfus 20,08 milyona yükselirken, 0-14 yaş nüfussa 14 milyon 173 bine geriledi.