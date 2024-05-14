Yanan bavuldan ceset çıktı! Katil her şeyi itiraf etti
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
14 May 2024 15:23 - Güncelleme : 14 May 2024 15:37
Fransa'nın başkenti Paris'te korkunç bir olay meydana geldi. Bakıcısıyla tartışan engelli kişi, öldürüldü, cesedi bir bavulun içinde yanar halde bulundu.
Paris'in Austerlitz Köprüsü'nün altında bulunan çöp kutusundaki yangın dehşeti ortaya çıkardı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından parçalanmış bir ceset bulundu.
Uzuvları kesilip, bavula koyularak yakıldığı tespit edilen ceset hakkında itfaiye erlerinden biri, Le Parisien'e şu açıklamada bulundu:
"Ceset bütündü ama birkaç parça halindeydi.''
KATİL ZANLISINDAN İTİRAF GELDİ
Birkaç saat sonra 34 yaşındaki bir adam polise teslim oldu ve yaşlı adamı öldürdüğünü itiraf etti. Kendisinin yaşlı adamın bakıcısı olduğunu ve aralarında tartışma yaşandığını söyledi.
Savcılar kasten cinayet soruşturması başlatırken, maktulun ve failin kimlik bilgileri açıklanmadı.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri