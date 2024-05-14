Yanan bavuldan ceset çıktı! Katil her şeyi itiraf etti

14 May 2024 15:23 - Güncelleme : 14 May 2024 15:37

Paris'in Austerlitz Köprüsü'nün altında bulunan çöp kutusundaki yangın dehşeti ortaya çıkardı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından parçalanmış bir ceset bulundu.

Uzuvları kesilip, bavula koyularak yakıldığı tespit edilen ceset hakkında itfaiye erlerinden biri, Le Parisien'e şu açıklamada bulundu:

"Ceset bütündü ama birkaç parça halindeydi.''

KATİL ZANLISINDAN İTİRAF GELDİ

Birkaç saat sonra 34 yaşındaki bir adam polise teslim oldu ve yaşlı adamı öldürdüğünü itiraf etti. Kendisinin yaşlı adamın bakıcısı olduğunu ve aralarında tartışma yaşandığını söyledi.

Savcılar kasten cinayet soruşturması başlatırken, maktulun ve failin kimlik bilgileri açıklanmadı.