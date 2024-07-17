Yanardağ patladı, duman ve küller yolcu uçağına kadar ulaştı: Korkutan anlar kamerada
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:39
Japonya'daki Sakurajima Yanardağı’nda yaşanan patlamada ortaya çıkan duman ile volkanik kül yolcu uçağının kokpitinden görüntülendi.
Japonya'nın Kagoshima eyaletindeki Sakurajima Yanardağı patladı. Yaşanan patlamada kül ve dumanlar 4 bin 500 metreye kadar ulaştı.
O anlar J-AIR firmasında görevli pilotların kameralarına yansıdı. Firmadan yapılan açıklamada, görüntülerin 14 Temmuz'da Kagoshima Havalimanı'na inmeye hazırlanan bir uçaktan çekildiği belirtildi.
UÇUŞ SORUNSUZ TAMAMLANDI
Volkanik kül ve etkileri konusunda eğitimli olan pilotların gerekli rota değişikliğini yaparak uçuşu sorunsuz bir şekilde tamamladığı ifade edildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler doğa meraklılarından yoğun ilgi gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı