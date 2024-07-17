Yanardağ patladı, duman ve küller yolcu uçağına kadar ulaştı: Korkutan anlar kamerada

17 Temmuz 2024 10:14 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 10:39

Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Talihsiz genç hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Talihsiz genç hayatını kaybetti: O anlar kamerada

İslam Memiş altın fiyatı için son uyarısını yaptı! Umut parasıyla değil bulut parasıyla yatırım yapın

İslam Memiş altın fiyatı için son uyarısını yaptı! Umut parasıyla değil bulut parasıyla yatırım yapın

Japonya'nın Kagoshima eyaletindeki Sakurajima Yanardağı patladı. Yaşanan patlamada kül ve dumanlar 4 bin 500 metreye kadar ulaştı.

O anlar J-AIR firmasında görevli pilotların kameralarına yansıdı. Firmadan yapılan açıklamada, görüntülerin 14 Temmuz'da Kagoshima Havalimanı'na inmeye hazırlanan bir uçaktan çekildiği belirtildi.

UÇUŞ SORUNSUZ TAMAMLANDI

Volkanik kül ve etkileri konusunda eğitimli olan pilotların gerekli rota değişikliğini yaparak uçuşu sorunsuz bir şekilde tamamladığı ifade edildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler doğa meraklılarından yoğun ilgi gördü.