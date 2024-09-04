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Yanardağa düşen yıldırım anları nefes kesti! Ortaya ilginç görüntüler çıktı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
04 Eylül 2024 11:14 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:45

Guatemala'daki Agua Yanardağı'na düşen yıldırımlar ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. O anlara tanık olanlar telefonlarını eline aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. 

Guatemala'da bulunan Agua Yanardağı'nın kraterine doğru düşen yıldırımlar nedeniyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. Zaman zaman yaşanan bu doğa olayına ilk kez tanık olanlar adeta bir illüzyon izlediklerini belirttiler. 

Yanardağa düşen yıldırım anları nefes kesti! Ortaya ilginç görüntüler çıktı - 1. Resim

Yanardağdan fırlamış gibi gözüken yıldırımlar, görenlerin nefesini kesti. Birçok kişi o anları kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı. Binlerce kişinin izlediği video kısa sürede viral haline geldi. 

Yanardağa düşen yıldırım anları nefes kesti! Ortaya ilginç görüntüler çıktı - 2. Resim

YANARDAĞLARA NEDEN YILDIRIM ÇARPIYOR?

Uzmanlar, patlayan yanardağlara neden yıldırım çarptığına dair açıklamalarında volkanik patlamaların enerjilerine dikkat çekiyor.

Yanardağa düşen yıldırım anları nefes kesti! Ortaya ilginç görüntüler çıktı - 3. Resim

Patlama sırasında gazlar, sıvılar ve katılar arasında muazzam miktarda sürtünme olduğunu, bu sürtünmenin, tıpkı gök gürültülü fırtınalarda olduğu gibi elektrik yükü bölgeleri ("statik elektrik") ürettiği belirtiliyor.

Yanardağa düşen yıldırım anları nefes kesti! Ortaya ilginç görüntüler çıktı - 4. Resim

İki bölge arasındaki voltaj farkı yeterince büyük olduğunda, hava iyonlaşıyor ve elektrik akımı bir bölgeden diğerine akıyor.

Yanardağa düşen yıldırım anları nefes kesti! Ortaya ilginç görüntüler çıktı - 5. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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