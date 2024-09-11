Yangın söndürme helikopteri suya çakıldı! O anlar saniye saniye kaydedildi

11 Eylül 2024 14:21 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:34

Meksika'nın Chihuahua kentindeki La Boquilla Barajı'nda yapılan bir yangın söndürme tatbikatı sırasında bir helikopter suya çakıldı. Helikopterde bulunan 3 mürettebat üyesi şans eseri kurtuldu.

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Şok geçiren bir kişi tarafından çekilen videoda, Meksika'nın Chihuahua kentindeki La Boquilla Barajı'nda yapılan bir yangın söndürme tatbikatında yangın söndürme helikopterinin su taşıyan sepetini havadan aşağıdaki göle indirdiği görülüyor. Ancak kova suyla dolarken pilotun teknik bir sorunla karşılaştığı ve helikopterin bir an için video kadrajından uzaklaştığı görülüyor.

Helikopter daha sonra gökyüzünden göle doğru dalışa geçerek göle yanlamasına çarparken görülüyor. Helikopter suyun içinde yan yatarken amatör videoyu çeken kişi şok içinde soluk soluğa kalıyor.

Korkunç olay geçtiğimiz perşembe günü öğleden sonra Meksika'nın Chihuahua kentindeki La Boquilla Barajı'nda yaşandı. Eyalet hükümeti yaptığı açıklamada, “La Boquilla Barajı'nda bir helikopterin düşmesinin ardından sivil savunma ekipleri ve belediye zabıta memurları mürettebatı kurtarmak için derhal harekete geçti.” ifadelerine yer verildi.

MOTOR ANİDEN GÜÇ KAYBETTİ

Arama ekibi, kurtarma operasyonu sırasında kazazedelerin bulunmasına yardımcı olmak için başka bir helikopter ve bir drone kullandı. İsimleri açıklanmayan 3 mürettebat üyesi baraj gölünden kurtarıldı ve ambulansla yakındaki bir hastaneye götürüldü.

Özel bir şirkete ait Bell 206 helikopteri suya düştüğünde havadan yangın söndürme tatbikatına katılıyorlardı. İlk raporlara göre helikopter aniden motor gücünü kaybetti. Yetkililer kazanın nedenini araştırıyor.