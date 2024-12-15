Yanlış yol ölümcül olabilir! Suriye'ye dönenleri bekleyen gizli tehlike

15 Aralık 2024 12:14 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 12:54

Beşar Esad'ın devrilip, Suriye'den kaçmasının ardından mülteci durumundaki binlerce Suriyeli ülkesine dönmeye başladı. Fakat Suriyelileri, bekleyen sessiz tehlike her gün onlarca kişinin ölümüne neden oluyor. Dönüş yolundaki Suriyelilerin, yanlış bir yola sapmaları, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Beşar Esad'ın Suriye'deki son talimatları! Kaçış planını uygularken son olarak bu sözleri sarf etti

Beşar Esad'ın Suriye'deki son talimatları! Kaçış planını uygularken son olarak bu sözleri sarf etti

Suriye​'de iç savaş ve Esad​ rejiminin baskısından kaçanlar, Beşar Esad​'ın devrilmesi ve ülkeden kaçmak zorunda kalışının ardından ülkelerine dönmeye başladı. Suriye'deki devrimle beraber yeni yönetime dair umutları olan binlerce Suriyeli sığındıkları ülkelere veda ederek memleket yoluna düştü. Fakat bu yoldaki sessiz tehlike ölümü de beraberinde getirebilir. ABD medyasından New York Times, Suriye'ye dönüş yolundaki mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesine dikkat çekti.

HALEP, HUMUS VE ŞAM'DA RİSK DAHA YÜKSEK

Patlamamış mayınların imhasında uzmanlaşan insani yardım kuruluşu HALO Trust, özellikle batı Suriye kısmında bu ölümcül tehlikenin yüksek olduğunu belirtti. Kuruluş, Suriyelilerin ülkelerine güvenli dönüşü için ülkeleri, bu mayınların imhası için harekete geçmeye çağırdı.

Patlamamış mühimmatların ve mayınların köylere, kasabalara, şehirlere hatta çok farklı alanlara dahi gömüldüğüne dikkat çeken kuruluş, özellikle Halep, Humus ve Şam gibi büyük kentlerin çevresinde yoğun bir risk olduğunu ifade etti.

HALO Trust'un Suriye program yöneticisi Damian O’Brien, ''Böylesine bir manzarayla daha önce hiç karşılaşmadım'' diyerek her gün mayına basıp ölenlere dikkat çekti.

ÖLÜMCÜL TEHLİKEYE KARŞI YETERLİ FİNANSMAN YOK!

Mayınlar için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten HALO Trust, sadece 40 mayın temizleyici araç için finansmanlarını olduğunu bildirdi.

HALO’nun Suriye operasyon müdürü Mouiad Alnofoly, ''Hiç kimse mayınların nerede saklı olduğunu bilmiyor. Yanlış bir yola sapmak ölümcül sonuçlar doğurabilir.'' dedi.

ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE ÇİFTÇİLER DİKKATLİ OLMALI

Özellikle çocukların büyük bir risk altında olduğunu belirten kuruluş, mayın, el bombası gibi patlayıcıları oyuncak zannettiklerini belirtti. Ayrıca bu patlayıcılar, tarım alanlarında da oldukça fazla. Kazmayı vuran çiftçinin her darbede ölümcül riski artıyor.

Öte yandan dünyanın farklı bölgelerinde, savaş sonrası mayın temizleme süreçleri uzun yıllar alabiliyor. Laos’ta ABD tarafından bırakılan patlayıcılar on binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açmıştı. Kosova'da ise halen patlamamış mayınlar bulunuyor.