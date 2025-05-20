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 | Banu İriç

Yapay zekayla istismar bitti: 'İnternetten Kaldır Yasası' resmen imzalandı

Yapay zekayla üretilen sahte müstehcen görüntüler artık resmen suç sayılacak. Trump’ın imzaladığı “İnternetten Kaldır Yasası”, dijital istismara karşı ABD tarihinde bir ilke imza atıyor.

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Yapay zekayla istismar bitti: 'İnternetten Kaldır Yasası' resmen imzalandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 00:30
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 00:30

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump’ın öncülüğünde hazırlanan ve Kongre’den ezici çoğunlukla geçen “İnternetten Kaldır Yasası”nı imzalayarak yürürlüğe soktu. Yasa, yapay zeka yoluyla özellikle kadınlar ve çocuklara ait sahte müstehcen görüntülerin üretilip çevrim içi ortamda yayılmasının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Yapay zekayla istismar bitti: 'İnternetten Kaldır Yasası' resmen imzalandı

ALANINDA BİR İLK

Beyaz Saray bahçesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, bu düzenlemenin alanında bir ilk olduğunu vurgulayarak, “Yapay zeka görüntü üretiminin yükselişiyle birlikte sayısız kadın ve çocuk, iradeleri dışında derin sahte içeriklerle taciz ediliyor. Bugün bu suçu tamamen yasa dışı ilan ediyoruz” dedi.

PAYLAŞANA DA CEZA

Yeni yasayla birlikte, yapay zeka tarafından üretilen cinsel içerikli görüntüleri paylaşan kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ayrıca bu tarz içerikleri yayınlayan dijital platformlar da söz konusu görüntüleri derhal kaldırmakla yükümlü olacak. Trump, çevrim içi cinsel istismara karşı artık “müsamaha gösterilmeyeceğini” vurguladı.

Yasa tasarısı Senato’da 99, Temsilciler Meclisi’nde ise 408 “evet” oyu alarak partiler üstü bir destekle kabul edildi. Trump bu desteğe dikkat çekerek, “First Lady, bu yasayla Kongre’de ortak çalışmanın mümkün olduğunu gösterdi. Bu inanılmaz. Keşke diğer yasa teklifleri de böyle geçebilseydi,” ifadelerini kullandı.

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