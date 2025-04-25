Yaptığı keşif sonrası ülkeyi ayağa kaldırdı! Parlayan taşa yaklaşınca gözlerine İnanamadı

Fransa’da bir çiftçi sıradan bir kazı çalışmasında rastlandı sonucu büyük bir keşifte bulundu. Yaptığı keşif sonrası ülke gündemine oturdu. Olay yerine gelen jeologlar tarafından yapılan incelemede gerçek ortaya çıktı.

Fransa’da çiftçi Michel Dupont, ülkenin merkezinin güneyinde, Massif Central üzerinde yer alan Auvergne bölgesindeki tarım arazisinde rastlantı sonucu bir keşifte bulundu. Yaptığı keşif sonrası ülke gündemine oturdu.

Tarlasında yaptığı basit bir kazı çalışmasında birkaç altın parçası bulan Dupont, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen jeologlar tarafından yapılan detaylı incelemede, toprak altında 150 tondan fazla altın rezervi olduğu ortaya çıktı.

SON YILLARIN EN BÜYÜK ALTIN BULUNTUSU

Uzmanlar, bu altın yataklarının yaklaşık 4 milyar euro değerinde olduğunu tahmin ediyor. Keşif, Fransa’da son yıllarda yapılan en büyük altın buluntularından biri olarak kayıtlara geçti.

EKONOMİYE BÜYÜK CANLILIK KAZANDIRABİLİR

Ancak resmi makamlar, bölgenin doğal yapısının korunması için çevresel etkilerin incelenmesini talep etti. Bu nedenle altının çıkarılmasına şu an için izin verilmedi. Fransa’da yer altı zenginliklerinin işletilmesi devlet kontrolünde yürütülüyor.

Ekonomistlere göre, bu altın rezervinin işletilmesi halinde bölge ekonomisine büyük bir canlılık kazandırılabilir ve yüzlerce kişiye iş imkanı sağlanabilir. Öte yandan çevre savunucuları, altın madenciliğinin doğaya vereceği zarar konusunda endişelerini dile getiriyor.