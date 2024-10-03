Yaptığı kural hatası ona pahalıya patladı! Tır şoförüne dudak uçuklatan ceza

03 Ekim 2024 16:31 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 16:54

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Oberhavel bölgesi A10 üzerindeki Krämerforst otoparkında trafik polisleri tarafından gerçekleştirilen rutin denetimlerde Rumen bir tır şoförünün kurallara uymayarak haftalarca sürüş sürelerini geçtiği tespit edildi. Almanya'da belirlenen kurala göre şoförün günde en fazla 9 saat araç sürmesi gerekirken birçok kez 24 saati aştığı belirtildi.

Freni boşalan tır, araçları adeta biçti: Çok sayıda yaralı var

Freni boşalan tır, araçları adeta biçti: Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Brandenburg eyaletindeki Oberhavel bölgesi A10 üzerindeki Krämerforst otoparkında yapılan rutin bir kontrol sonucu tespit edilen Rumen bir tır şoförüne yüklü miktarda para cezası kesildi.

Rumen şoförün Almanya'daki kurallara göre günde en fazla 9 saat araba kullanması gerekirken, art arda 24 saatten fazla araba kullandığı, hatta bu uzun sürüş sürelerinin 34 saate vardığı tespit edildi.

Kurallara uymayan tır şoförüne 52 bin Euro (yaklaşık 2 milyon TL) para cezası kesildi. Son 28 günü incelenen şoförün çoğunlukla Polonya, Belçika, İspanya, Fransa ve Almanya'da seyahat ettiği ve sürekli olarak kuralları ihlal ettiği anlaşıldı.

ALMANYA'DA MAKSİMUM SÜRE 9 SAAT

Şöförün direksiyon başında aralıksız birçok kez 24 saati aşkın süre geçirdiği bu sürelerin 34 saate kadar vardığı açıklandı.

Almanya'da maksimum günlük sürüş süresi 9 saat olarak belirlendi. Ayrıca haftada iki kez 10 saat araba kullanabilirsiniz ancak 24 saatten fazla seyahat ederseniz yaklaşık 2 bin euro para cezasıyla karşı karşıya kalınıyor.